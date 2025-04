Wsparcie specjalisty



Przekwitanie wiąże się z wieloma zmianami, które dotyczą sfery tak fizycznej, jak i psychicznej. Pojawiają się uderzenia gorąca, nieregularne miesiączki, zaburzenia snu i zmienność nastrojów. Inne przejawy klimakterium to ciągłe zmęczenie, niepokój, bóle stawów oraz kłopoty z pęcherzem. Może wystąpić również nadmierna pobudliwość, skłonność do płaczu, a nawet kłopoty z pamięcią i depresja. W trakcie menopauzy zmniejsza się tempo metabolizmu, co skutkuje przyrostem wagi i zmianą sylwetki na bardziej krągłą, o kształcie jabłka, czemu często towarzyszy otyłość brzuszna.

Tak duże przemiany w organizmie kobiety przyczyniają się do spadku samooceny i akceptacji własnego wyglądu. Pomocna może okazać odpowiednie dieta oraz współpraca z dietetykiem, który opracuje specjalną kurację odchudzającą, uwzględniającą indywidualne predyspozycje, wskaże niewłaściwe nawyki żywieniowe, a także podpowie, jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Co więcej, stałe konsultacje u specjalisty będą nieocenionym wsparciem psychicznym w trudnym okresie menopauzy.

Zobacz też: Wysokie BMI – co mi grozi?

Reklama

Jakie zmiany w diecie?



Aby zaradzić nagłemu przybraniu na wadze, niezbędne jest wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania. – Warto zacząć od ograniczenia takich produktów, jak kawa i produkty wysokosłodzone, ponieważ blokują one wchłanianie niezbędnych witamin i minerałów. To samo dotyczy soli, która zatrzymuje płyny metaboliczne i powoduje wzrost ciśnienia krwi – radzi dietetyk. – Pomocne w utrzymaniu odpowiedniej wagi są probiotyki, które usprawniają działanie układu pokarmowego, zapobiegają np. wzdęciom i problemom natury ginekologicznej. Z kolei bioflawonoidy zawarte m.in. w owocach, uszczelniają oraz uelastyczniają naczynia krwionośne, wspomagając tym samym cały układ – dodaje ekspert.

Dietetycy zalecają również włączyć do jadłospisu produkty zawierające wapń i magnez – minerały niezbędne do utrzymania dobrego stanu kości. Znajdują się m.in. w nabiale, orzechach laskowych, warzywach strączkowych.

Dodatkową ochronę organizmu stanowią witaminy. Najważniejsze z nich to: A, E, C, D oraz te z grupy B korzystnie wpływają na regenerację kolagenu w skórze i ścianach krwionośnych, nawilżają błony oraz ułatwiają wchłanianie wapnia. Regulują też metabolizm tłuszczy i węglowodanów oraz pomagają przy dolegliwościach takich, jak np. zmiany szyjki macicy. Witaminy znajdują się w m. in. w rybach, produktach pełnoziarnistych, orzechach, warzywach, cytrusach i nabiale.

Pozytywne działanie na organizm ma też błonnik, który wspomaga perystaltykę jelit, dzięki czemu zapobiega zaparciom, a także stabilizuje poziom cukru we krwi. Zawierają go owoce, warzywa, płatki owsiane i otręby pszenne. Pomocne dla dojrzałego organizmu są także nienasycone kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne, które znajdują się w oleju roślinnym, lnianym i sezamowym, oliwie z oliwek oraz rybach.

Polecamy: Jaką dietę stosować w okresie menopauzy?

Kobiety przechodzące menopauzę powinny szczególnie zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Dobrze jest zacząć od diagnostycznych badań oraz nauki nowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu, możliwe stanie się pozbycie nadwagi i nagromadzonych kompleksów.

Reklama

Bezpłatne konsultacje dietetyczne



W ramach ogólnopolskiej akcji „Indywidualny Program Odchudzania”, do 20 kwietnia w Centrach Dietetycznych Naturhouse można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, połączonych z pomiarami składu ciała i oceną sposobu odżywiania. Oferta skierowana jest m.in. do kobiet walczących z kilogramami po ciąży, kobiet w okresie menopauzy, osób prowadzących stresujący tryb życia, mężczyzn z otyłością brzuszną oraz dzieci i młodzieży. Dietetycy specjalizujący się w komponowaniu spersonalizowanych planów dietetycznych doradzą, jak skutecznie zrzucić kilogramy i pozbyć się niewłaściwych nawyków żywieniowych.

Źródło: informacja prasowa /ah