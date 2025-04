Gdy maluch wymaga jeszcze pieluszek, miejmy pod ręką uprzednio przyszykowany niezbędnik: woda, pieluchy na zmianę, chusteczki pielęgnacyjne, podkłady do przewijania, torba na zużyte pieluchy, mata lub koc do przewijania. Gdy nasze dziecko jest starsze, do utrzymania higieny (np. przed posiłkiem w samochodzie) przydadzą się mokre chusteczki lub specjalne żele antybakteryjne. Gdy mamy wątpliwości co do jakości wody w kranie, do mycia zębów (a nawet do mycia główki) używajmy wody uprzednio przegotowanej lub z butelki.

