Męska cera pod lupą



Podkradanie damskich kosmetyków nie jest już konieczne, ponieważ na rynku mamy ogromy wybór preparatów przeznaczonych wyłącznie dla panów. Dodatkowo nie możemy zapominać, iż nasze cery różnią się od siebie i wymagają nieco innego traktowania.

– Podstawową różnicą w budowie naszej skóry jest liczba gruczołów łojowych. Panowie, ze względu na bardziej rozwinięty układ włosowy, posiadają ich zdecydowanie więcej – mówi Agnieszka Kowalczyk, kosmetolog w Klinice Urody Mona Lisa. – Dzięki temu ich skóra jest bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych, natomiast jest także skłonna do powstawania różnego rodzaju zaskórniaków.

Idealnym zabiegiem, który zmniejszy stan zapalny skóry i zlikwiduje tzw. wągry, są wszelkiego rodzaju zabiegi oczyszczające i złuszczające naskórek, jak peelingi chemiczne, mikrodermabrazja czy zabiegi z wykorzystaniem kwasów.

– Peeling kawitacyjny polega na głębokim oczyszczeniu skóry za pomocą ultradźwięków, dzięki czemu jest to zabieg bezbolesny i bezpieczny. Skutecznie oczyszcza skórę, usuwając martwe komórki oraz wspomniane zaskórniaki – mówi Agnieszka Kowalczyk. – Peeling bardzo często polecamy panom, którzy zmagają się z takimi problemami jak rozszerzone pory, wągry czy trądzik lub tym z tendencją do przetłuszczającej się skóry.

Cera mężczyzn zawiera zdecydowanie większą ilość elastyny i kolagenu, przez co jest bardziej jędrna i elastyczna, dodatkowo jest ona grubsza od kobiecej.

– Panowie, pomimo tego że ich skóra bywa zwykle bardziej tłusta niż pań, skarżą się na liczne podrażnienia i przekrwienia – mówi Agnieszka Kowalczyk. – W tym przypadku proponujemy klientom kurację naczyniową przy użyciu nowoczesnego lasera diodowego Varilite Iridex, który posiada certyfikaty FDA i CE, jest bezpieczny, bezbolesny, skuteczny, a efekty jego działania widoczne są właściwie od zaraz.

Laser poprzez emisję wiązki energii przechodzącej przez warstwę tkanki skórnej, powoduje zaciśnięcie i zniszczenie naczynka krwionośnego, które następnie w trakcie normalnych procesów metabolicznych zostaje wchłonięte przez otaczające je tkanki. Zabieg ten pozwala nie tylko zlikwidować pajączki, ale również korzystnie wpływa na redukcję rumienia.

Przywileje nie tylko kobiece



Panowie bardzo chętnie dbają nie tylko o swoją cerę, ale także zwracają uwagę na to jak wygląda ich ciało. Choć wydaje się, że temat depilacji dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, to okazuje się, że wśród mężczyzn nie brakuje chętnych na tego rodzaju zabiegi.

– Depilacja laserowa pozwala skutecznie usunąć zbędne owłosienie, a dzięki diodowemu laserowi LightSheer jest ona bezpieczna i bezinwazyjna, czyli nie powoduje uszkodzeń skóry – wyjaśnia Agnieszka Kowalczyk. – Panowie najczęściej decydują się na depilację okolic brzucha, pach, torsu czy pleców.

Jako uzupełnienie zbilansowanej diety i ćwiczeń mężczyźni korzystają też z zabiegów modelujących sylwetkę i redukujących tkankę tłuszczową.

– Dzięki produktom oczyszczającym, peelingom, zabiegom redukujących tkankę tłuszczową możemy osiągnąć wymarzone efekty – mówi Agnieszka Kowalczyk. – Mężczyźni pracujący na co dzień nad swoją sylwetką na siłowni, chętnie korzystają też takich zabiegów jak Endermologie LPG, elektrostymulacja BOTT czy z coraz popularniejszej metody zamrażania komórek tłuszczowych, jaką jest krioipoliza.

Ta nowoczesna i nieinwazyjna metoda redukuje tkankę nawet o 45%. Procedura modelowania sylwetki polega na długotrwałym schłodzeniu komórek tłuszczowych do temperatury -8 st. C. Dzięki kontrolowanemu i selektywnemu mrożeniu komórek tłuszczowych dochodzi do rozpadu lipidów, a następnie stopniowego transportu komórek do układu limfatycznego, czyli do naszej krwi.

– Ostatecznie obumarłe komórki tłuszczowe są skutecznie wydalane z organizmu w procesach metabolicznych. W zależności od indywidualnego mechanizmu obronnego wydalenie komórek trwa od 6 do 12 tygodni – mówi Agnieszka Kowalczyk.

