Zapalenie płuc i opłucnej, astma oskrzelowa, odma opłucnowa, ostre zespoły wieńcowe oraz rozwarstwienie aorty, to tylko nieliczne ze schorzeń, które mogą imitować zatorowość płucną. Jednakże występują stosunkowo często, dlatego warto zapoznać się z ich charakterystyką.

Zapalenie płuc i opłucnej

Podczas typowego przebiegu zapalenia płuc i opłucnej, choroba rozpoczyna się bólami mięśni, nagłą wysoką gorączką oraz dreszczami, którym towarzyszyć mogą zlewne poty. Ponadto pojawia się kaszel oraz ból klatki piersiowej, nierzadko również duszność. Jedynie charakter bólu pozwala na różnicowanie z zatorowością płucną. W tym przypadku ból ma przede wszystkim występuje przy ruchach klatki piersiowej, a więc podczas oddychania.

Astma

Astma jest to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której występuje tak zwana nadreaktywność oskrzeli. Oznacza to, że osoba, która choruje na astmę będzie reagowała na czynniki środowiskowe o wiele silniej niż przeciętny człowiek. Objawiać się to będzie przede wszystkim: napadami duszności, świszczącym oddechem i kaszlem. Często towarzyszyć im może ucisk w klatce piersiowej, mogący sugerować rozpoznanie zatorowości płucnej, jednak najczęściej wywiad dotyczący aktualnej choroby pozwoli na postawienie prawidłowego rozpoznania.

Polecamy: Jak się objawia astma?

Odma opłucnowa

Odma opłucnowa jest to dostanie się powietrza do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej. Objawy z tym związane to przede wszystkim kłujący ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel i ogólne osłabienie. Na różnicowanie poniekąd pozwala charakter bólu – jest on zwykle jednostronny, nasilają go głęboki wdech oraz ruchy tułowia. Ponadto odma opłucnowa przedstawia charakterystyczne objawy w badaniu przedmiotowym: bębenkowy odgłos opukowy oraz ściszenie szmeru pęcherzykowego.

Ostre zespoły wieńcowe

Ostre zespoły wieńcowe to zawał serca bądź niestabilna dławica piersiowa. Większość z nas jest świadoma, że objawiają się one bólem, dusznością oraz lękiem przed śmiercią. Ból klatki piersiowej w tej sytuacji ma charakter zamostkowy, ponadto może promieniować do szyi, żuchwy, ramion, łokci, nadbrzusza oraz w niestabilnej dławicy piersiowej ustępuje po przyjęciu nitrogliceryny. W sytuacjach wątpliwych pomagają badania biochemiczne, przede wszystkim oznaczanie tak zwanych troponin sercowych.

Rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty jest to stan, w którym na skutek wysokiego ciśnienia błona wewnętrzna odwarstwia się od reszty ściany. Jeżeli nie ulegnie ono zatrzymaniu, dość szybko może spowodować zgon. Zdarza się jednak, że aorta ulegnie ponownemu przebiciu i wynaczyniona krew wróci do światła naczynia. Rozwarstwienie aorty objawia się nagłym obniżeniem ciśnienia krwi oraz silnym bólem w klatce piersiowej. Ból zwykle lokalizuje się na przedniej ścianie klatki piersiowej i może promieniować do okolicy międzyłopatkowej lub lędźwiowej.

Diagnostyka różnicowa zatorowości płucnej nie jest prostą sprawą. Powyższe świadczy, jak wiele innych przyczyn musi wykluczyć lekarz zanim postawi całkowite rozpoznanie. Na szczęście, istnieje wiele badań dodatkowych - laboratoryjnych i obrazowych, które mogą mu w tym pomóc.

Zobacz też: Jak rozpoznać ostrą zatorowość płucną?

Reklama