Cierpisz na klasterowy ból głowy?

Klasterowy ból głowy (ból głowy Hortona, zespół Raedera, histaminowy ból głowy, neuralgia klinowo-podniebienna, Erytroprosopalgia Binga, okresowa hemikranianeuralgiczna) należy do pierwotnych bólów głowy, tzn. nie jest objawem innego schorzenia, ale oddzielną jednostką chorobową.

Jednakże u niektórych osób cierpiących z powodu klasterowych bólów głowy obserwuje się z większą częstością niż w populacji ogólnej niektóre schorzenia bądź cechy/czynniki ryzyka.

Objawy podobne do zespołu Zollingera-Ellisona

Zespół Zollingera i Ellisona charakteryzuje się obecnością guza produkującego gastrynę, która jest hormonem wzmagającym przede wszystkim wydzielanie soku żołądkowego. Jej nadmierne wydzielanie doprowadza do nawracających, trudnych do wyleczenia owrzodzeń trawiennych.

Ponadto często z zespołem Z-E współwystępuje ciężkie zapalenie przełyku. W klasterowych bólach głowy są obecne również owrzodzenia dwunastnicy oraz podwyższone wydzielanie kwasu żołądkowego, które może mieć zbliżone nasilenie do zmian obserwowanych we wspomnianej jednostce chorobowej. Oczywiście prócz niektórych elementów obrazu klinicznego zespół Zollingera i klasterowe bóle nie mają innych cech wspólnych.

Zobacz też: Jak zdiagnozować klasterowy ból głowy?

Zmiany skórne

U osób z klasterowym bólem głowy znamiennie częściej obserwuje się objaw w postaci szorstkiej skóry twarzy typu peau d’orange (skórki pomarańczy), choć najczęściej ten objaw kojarzy się nam z cellulitem, ewentualnie z objawem skórnym w zaawansowanej postaci raka piersi.

Nałogi

Dane szacunkowe wskazują, iż wielu pacjentów z klasterowymi bólami głowy jest nałogowymi palaczami oraz spożywa większą ilość alkoholu w porównaniu z danymi dotyczącymi populacji ogólnej. Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, że alkohol i papierosy mogą być postrzegane jako środek wspomagający przetrwanie w bólach głowy nie do zniesienia.

Takie myślenie niestety jest pułapką, ponieważ w czasie tzw. napadowym czynnikiem wyzwalającym ataki bólu może być właśnie alkohol, poza tym nie stwierdza się innych czynników prowokujących.

Zobacz też: Ból głowy po alkoholu

Pozostałe

Choć nie ma to żadnego znaczenia klinicznego i należy to traktować bardziej, jako ciekawostkę – u osób dotkniętych klasterowymi bólami głowy częściej obserwuje się głęboki fałd nosowo-wargowy oraz orzechowy kolor oczu.

Reklama