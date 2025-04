Reklama

Dnia 24 września wraz z mieszkańcami 120 krajów na całym świecie obchodzić będziemy Światowy Dzień Serca. Już po raz piąty w Warszawie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy współudziale Biura Promocji miasta Warszawy organizuje uroczyste obchody. Tym razem impreza odbędzie się na Polu Mokotowskim.Na świecie 17,5 miliona ludzi umiera rocznie na choroby układu krążenia i zawał – jak informuje Światowa Federacja Serca. Choroby te są również największym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków. Według danych GUS choroby serca i naczyń są przyczyną 48 proc. wszystkich zgonów. Rokrocznie z tego powodu umiera ponad 170.000 kobiet i mężczyzn, najczęściej na skutek zawału serca, choroby wieńcowej, chorób naczyń mózgu (tzw. udarów). Umierają nie tylko osoby starsze, ale także kobiety i mężczyźni w wieku średnim, a nawet poniżej 30. roku życia. Miażdżyca będąca przyczyną wielu chorób układu krążenia rozpoczyna się wcześnie – w wieku młodzieńczym, a nawet u dzieci.

Polska należy do krajów o najwyższym wskaźniku umieralności z powodu chorób układu krążenia. Prawie 50% osób umiera z tej przyczyny. Najlepszym sposobem walki z chorobami jest profilaktyka. Liczne badania przeprowadzone przez instytuty medyczne wskazują na niski poziom wiedzy Polaków na ten temat.

Dlatego obchody Światowego Dnia Serca w Polsce to przede wszystkim okazja do przeprowadzenia akcji edukacyjnej. W tym roku motto przewodnie brzmi: Jak młode jest Twoje serce? Okazuje się, że serce nie musi się starzeć z upływem lat. Jeśli dbamy o kondycję fizyczną, zwalczamy nałogi, stosujemy odpowiednią dietę i minimalizujemy stres, to nasze serce długo będzie młode.

Co będzie się działo?

Przygotowano wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi – konkursy z nagrodami i zabawy.

Dla chętnych będą pokazy tai-chi, capoeiry, nordic walking.

Impreza zakończy się koncertem, na którym wystąpi : Majka Jeżowska, Marysia Sadowska oraz zespół Zakopower.

Oprócz części rozrywkowej przewidziano również miejsce na działania profilaktyczne. Chętni będą mogli wykonać bezpłatne badania w punktach konsultacyjnych (zmierzyć ciśnienie, poziom cholesterolu, zrobić EKG). A także opanować zasady reanimacji w stanach zagrożenia życia.

Iwona Schymalla i Jarosław Kret rozmawiać będą z naszymi gośćmi o czynnikach ryzyka takich jak: nadwaga, otyłość, palenie papierosów, mała aktywność fizyczna, zły i dobry cholesterol. Poruszony zostanie też temat telemedycyny i reanimacji w sytuacji zawału serca.

Organizatorzy Światowego Dnia Serca liczą, że dzięki udziałowi w imprezie warszawiacy zdobędą niezbędną wiedzę na temat profilaktyki chorób serca. A jest to ważne, ponieważ badania wskazują, że wielu chorób serca można uniknąć. Trzeba tylko prowadzić zdrowy tryb życia.

Światowy Dzień Serca, 24 września 2006, godz. 12 – 18, Pole Mokotowskie, wstęp wolny.

Bieżące informacje o wydarzeniu na stronie www.bcmfd.pl