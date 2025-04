Gdy potrzebny jest zabieg ucha

Zabiegi chirurgiczne w obrębie ucha skierowane są głównie na leczenie zaburzenia słuchu oraz chorób, urazów i deformacji w obrębie trąbki słuchowej, ucha środkowego, wewnętrznego oraz narządów pomocniczych. Zabiegi te najczęściej są stosowane w leczeniu przewodzeniowych zaburzeń słuchu, przewlekłych infekcji, nieleczonych perforacji błony bębenkowej, wad wrodzonych oraz guzów. Chirurgia uszu jest stosowana zarówno u dzieci jak i dorosłych- czasem jako jedyna metoda, a czasem wówczas gdy zawodzą środki bardziej zachowawcze. Coraz szczerzej stosowane są mało inwazyjne metody laserowe.

Przeczytaj: Postępowanie w urazach laryngologicznych

Reklama

Duże możliwości

Wachlarz operacji w obrębie ucha jest szeroki ze względu na różnorodność i funkcjonalną odmienność znajdujących się w nim struktur. Do rodzajów zabiegów należą stapedektomia, tympanoplastyka, paracenteza, chirurgia kanału słuchowego, naprawa błony bębenkowej, implanty ślimakowe, usuwanie guzów oraz wiele innych.

Stapedektomia - leczenie zaburzeń słuchu u dorosłych

W przypadku utraty słuchu, która najczęściej spowodowana jest otosklerozą wykonuje się stapedektomię. Stapedektomia polega na usunięciu wszystkich części młoteczka lub z pozostawieniem fragmentu jego podstawy. Nacięcie wykonuje się w uchu środkowym, identyfikuje się kosteczki oraz usuwa się młoteczek. Mocuje się następnie protezę ze stali nierdzewnej i cellulozowej gąbki. Przywrócenie słuchu powinno być natychmiastowe, a powrót do pełnej sprawności zajmuje Około trzech tygodni.

Uszczelnienie błony bębenkowej

Tympanoplastyka jest operacją stosowaną by zrekonstruować błonę bębenkową po częściowej lub całkowitej utracie słuchu typu przewodzeniowego, które zazwyczaj powodowane są przez infekcje ucha środkowego lub perforacje. Jeśli kosteczki są zachowane i sprawują swoją funkcję, stosuje się łatę na błonę bębenkową.

Polecamy: Na czym polega diagnostyka inwazyjna w laryngologii?

Reklama

Paracenteza - prewencja zapalenia

Paracentezę stosuję się by zdrenować płyn zbierający się w uchu i zapobiec powikłaniom, gdy terapia antybiotykowa okaże się nieskuteczna lub gdy infekcja jest przewlekła. Zabieg ten powoduje normalizację ciśnienia oraz obniża akumulację płynu. Chirurg przeprowadza nacięcie w błonie bębenkowej i używa ssania, by odciągnąć płyn. Następnie w błonę bębenkową wkładana jest rurka, która ma za zadanie drenować płyn. Rurkę umieszcza się na kilka miesięcy, co zapobiega infekcjom. Jeśli rurka wypadnie, błona zarośnie.