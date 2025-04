Poziom trójglicerydów nie powinien przekraczać 150 mg/dl krwi. Znaczny nadmiar (200–300 mg/dl) jest niebezpieczny, bo zwiększa ryzyko miażdżycy naczyń. Przy jeszcze wyższym stężeniu (300–400 mg/dl) może dojść do ostrego zapalenia trzustki. Dlatego nie wolno tego lekceważyć. Powinna Pani zgłosić się do kardiologa, który ustali indywidualną dietę. Polega ona m.in. na unikaniu tłuszczów zwierzęcych i alkoholu. Jadłospis powinien za to obfitować w warzywa i owoce. Gdy to nie pomoże, trzeba zastosować leki obniżające poziom trójglicerydów.Trojglicerydy

