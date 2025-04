Badanie opublikowane w czasopiśmie Hypertension przeprowadzono na 784 pacjentach. Ryzyko wyższego ciśnienia krwi było większe o 83% wśród osób, które spały najmniej, w porównaniu do tych, którzy mieli długi, głęboki sen.

W opinii przedstawicieli Brytyjskiej Fundacji Serce dla każdego powinno być kwestią zasadniczą , aby prawidłowy sen był priorytetem.

Wysokie ciśnienie krwi, znane także jako nadciśnienie, zwiększa ryzyko udaru, zawału serca i innych problemów zdrowotnych.

Naukowcy mierzyli między 2007 a 2009 rokiem ,,jakość snu” w grupie 784 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. Na początku badania żaden z nich nie cierpiał na nadciśnienie, jednak już pod jego koniec diagnoza taka była postawiona 243 osobom z badanej grupy.

Pacjenci zostali przydzieleni do grup na podstawie odsetka głębokiego i ,,płytkiego” snu. Osoby z najmniejszą ilością głębokiego snu (4%) byli narażeni na prawie 2 razy (1,83) większe ryzyko nadciśnienia niż osoby z najdłuższą fazą głębokiego snu, która stanowiła 17% całkowitej długości snu.

Jeden z autorów badania, prof. Susan Redline z Harvard Medical School, powiedziała: ,,Nasze badanie po raz pierwszy udowadnia, w jaki sposób niska jakość snu, odzwierciedlona w skróconej fazie głębokiego snu, może w znaczący sposób przyczyniać się do rozwinięcia wyższego ciśnienia krwi”. Jak dodaje: ,,Chociaż kobiety nie były objęte badaniem, jest kwestią bardzo prawdopodobną, że każda osoba z niedoborem głębokiej fazy snu jest narażona na to ryzyko”.

Kwestia tego, czy poprawa jakości snu może z drugiej strony obniżyć ryzyko pozostaje otwartym polem do badań.

Zdaniem Natashy Stewart, starszej pielęgniarki kardiologicznej z Brytyjskiej Fundacji Serce, wyniki badania zaledwie sugerują związek między brakiem snu a rozwinięciem podwyższonego ciśnienia krwi: ,,Badanie zostało przeprowadzone jedynie wśród mężczyzn powyżej 65. roku życia. Potrzebujemy więcej badań obejmujących również inne grupy wiekowe i kobiety, aby potwierdzić ten związek”.

Pani Stewart podsumowuje: ,,Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy wiemy, jak ważny dla naszego zdrowia jest sen. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby jego jakość i długość była wystarczająca, od 6 do 8 godzin w nocy”.

Źródło: BBC/ar

