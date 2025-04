Czym jest laseroterapia w ginekologii?

Ginekologia estetyczna to najnowocześniejszy obszar ginekologii poprawiający zarówno estetykę jak i również, co bardzo ważne, sprawność okolic intymnych. Laseroterapia MonaLisa Touch jest jednym z najbardziej innowacyjnych zabiegów jakie pacjentki mają do dyspozycji. Laser to perfekcyjny sprzęt w rękach ginekologa.

Jak działa laser?

Laser oddziałuje bezpośrednio na śluzówkę i skórę stref intymnych. Efektem terapii laserem jest wzrost produkcji włókien kolagenowych, elastycznych, odbudowa śluzówki, a także likwidacja przebarwień.

Dla jakich Pacjentek jest adresowana laseroterapia pochwy MonaLisa Touch?

Zarówno dla młodszych kobiet po ciążach, po porodach, z luźniejszą pochwą, obniżeniem jakości życia seksualnego i obniżonym libido. Zabieg laserem często rozwiązuje także problemy z osiąganiem orgazmu wpływając znacząco na jakość życia seksualnego. Laseroterapia wskazana jest także dla kobiet przed, i po menopauzie, które skarżą się na:

suchość w pochwie,

utratę elastyczności pochwy,

nawracające infekcje, otarcia i podrażnienia pochwy,

z problemami dotyczącymi współżycia seksualnego.

Musimy mieć świadomość, że nawet do 50 % kobiet cierpi na wysiłkowe nietrzymanie moczu, a zabieg laserem zmniejsza znacząco dolegliwości z nim związane.

Co jeszcze leczymy z pomocą MonaLisa Touch?

Na zabiegi zgłaszają się również kobiety, dla których obniżona estetyka strefy intymnej stanowi istotny problem. Po porodach, wejście do pochwy jest rozluźnione, często mniej estetyczne niż przed porodem - laserem możemy zniwelować te problemy. Laser pozwala także uniknąć operacji chirurgicznych kobietom, dla których przerost warg sromowych mniejszych stanowi przeszkodę w satysfakcjonującej relacji seksualnej i w codziennym funkcjonowaniu. Laseroterapię wykorzystujemy również u pacjentek pragnących rewitalizacji skóry warg sromowych i wzgórka łonowego. Kolejnym problemem kobiet w gabinecie ginekologa estetycznego jest pociemnienie skóry okolic intymnych, jednym z widocznych i oczekiwanych przez Pacjentki efektów lasera jest wybielenie skóry.

Dlaczego laseroterapia jest tak rewolucyjna w ginekologii?

Zabiegi są wykonywane w gabinecie, nie wymagają specjalnego przygotowania, są bezbolesne, a co najcenniejsze nie zabierają dużo czasu. Z jednej strony poprawiają urodę sfer intymnych, z drugiej stanowią element medycyny anty-aging. Już tego samego dnia można wrócić do codziennej aktywności. Czując się bardziej kobiecą, piękniejszą i szczęśliwszą.

Na nasze pytania odpowiadała Dr Marta Blumska-Janiak, specjalista położnictwa i ginekologii, która zajmuje się kompleksowo ginekologią estetyczną. Dr Blumska-Janiak wykonuje wiele zabiegów z użyciem lasera CO2, a także kwasu hialuronowego. Jest jednym z pierwszych i najbardziej doświadczonych lekarzy w Polsce wykonujących nowatorski zabieg labioplastyki/zmniejszenia warg sromowych mniejszych. Więcej na www.blumska-janiak.pl

