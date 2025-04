Wrażliwe endometrium

Endometrium jest cienką błoną pokrywającą od wewnątrz jamę macicy. Przechodzi ono zmiany w cyklu miesiączkowym, szybko się dzieli, a dodatkowo złuszcza się i bakterie z pochwy mogą wnikać w jego obręb i w związku z tym jest narażone na niekorzystne czynniki, które mogą powodować jego patologię i dawać objawy.

Nietypowe krwawienie

Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia łyżeczkowania jamy macicy są krwawienia- zarówno występujące nieregularnie w cyklu miesiączkowym, jak i po menopauzie. Ponieważ takie krwawienia mogą być objawem nawet nowotworu, warto pobrać wyskrobiny i przekazać do badania histopatologicznego.

Po poronieniu

Bardzo przykrym wskazaniem do łyżeczkowania jest usunięcie resztek po poronieniu. Zabieg ten wykonuje się w przypadku, gdy nie wszystkie tkanki opuściły samoistnie ciało kobiety, a ich zaleganie może doprowadzić do zapalenia, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i poważnych powikłań. Łyżeczkowanie eliminuje to ryzyko.

Kiedy jeszcze?

Kolejnym wskazaniem są zapalenia w obrębie endometrium oraz diagnostyka niepłodności. Powinny one zostać omówione z lekarzem prowadzącym.

Krótki i skuteczny zabieg

Zabieg przeprowadzany jest w warunkach sterylnych, w krótkim znieczuleniu ogólnym. Oznacza to, że pacjentka śpi, a cały zabieg trwa około 5-10minut. Lekarz rozszerza kanał szyjki macicy specjalnymi urządzeniami, po czym wprowadza łyżkę do jamy macicy i wyskrobuje endometrium (błonę śluzową jamy macicy), które jest luźno związane z wnętrzem macicy.

Mogą wystąpić komplikacje

Łyżeczkowanie nie jest zabiegiem pozbawionym powikłań. Dojść może do niewydolności szyjki macicy na skutek jej mechanicznego rozszerzania, co może powodować zagrożenie dla kolejnych ciąż. Czasem występuje zapalenie w obrębie jamy macicy. Stosunkowo rzadko dochodzi do przebicia jamy macicy i krwotoku. Warto współpracować z lekarzami i zgłaszać wszystkie niepokojące dolegliwości po zabiegu. Wówczas można od razu rozwiązać problem.

