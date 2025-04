Wykryć zmiany

Najczęstszym wskazaniem do operacji szyjki macicy jest stan przedrakowy lub rak rozwijający się w jej obrębie. Warto kontrolować stan szyjki poprzez badania cytologiczne, dzięki czemu możliwe jest szybsze wychwycenie zmian i skuteczna terapia. Cytologia jest badaniem prostym i bezbolesnym. W wielu przypadkach diagnostyka rozszerzana jest o kolposkopię, czyli badanie obrazowe szyjki.

Niewielkie zabiegi, duża poprawa

Gdy zmiany wykryte są na wystarczająco wczesnym etapie, a kobieta jest jeszcze w wieku reprodukcyjnym i nie wyklucza posiadania potomstwa, możliwe jest przeprowadzenie zabiegów oszczędzających strukturę i funkcję szyjki. Resekcja klinowa lub za pomocą pętli elektrycznej (LEEP) są to zabiegi, które usuwają tylko zmienioną tkankę, wycinając wnętrze szyjki w jak najmniejszym zakresie. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się wycięcie węzłów chłonnych.

Zniwelować problem

Niestety najczęściej u kobiet zgłaszających się do ginekologa jest już zbyt późno na zabiegi zachowawcze. Stosuje się wówczas bardziej radykalne procedury. Usunięcie szyjki macicy razem z macicą, a czasem nawet jajnikami jest najczęstszym postępowaniem. Pacjentka po takim zabiegu nie będzie mogła już mieć dzieci. Operacja zmniejsza ryzyko wznowy i rozsiewu nowotworu, jest więc korzystna u kobiet w wieku pomenopauzalnym. W przypadkach mało zaawansowanych,, gdy niezbędne jest wycięcie macicy, czasem można zastosować metodę laparoskopową.

Leczenie dodatkowe

W przypadku raka szyjki macicy terapia chirurgiczna może zostać uzupełniona radioterapią i chemioterapią. Pomaga to w osiągnięciu dobrych efektów terapeutycznych i zniszczeniu wszystkich komórek rakowych, które mogły powstać i rozprzestrzenić się po organizmie.

