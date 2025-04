Skóra twarzy wymaga codziennej pielęgnacji. Kosmetyki stosowane w tym celu powinny być dostosowane do typu cery. Inne zapotrzebowanie na składniki czynne będzie mięć cera sucha, inne mieszana a jeszcze inne tłusta. Odpowiednie nawilżenie skóry jest niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania i pięknego wyglądu.

Skóra sucha występuje głównie u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i późniejszym. Odpowiednie nawilżenie cery suchej ma szczególne znaczenie, bowiem samemu nie dostarczy się składników nawilżających i odżywczych do najgłębszych warstw skóry.

Jakie kosmetyki stosować w domu?

Głębokie nawilżanie można zacząć już w domu. Niektóre firmy kosmetyczne oferują specjalną gamę kosmetyków do głębokiej regeneracji i nawilżania. Mogą one występować pod postacią kapsułek z serum.

Składnikami serum nawilżających są antyutleniacze: pochodne witaminy C, witamina E, wyciągu z korzenia lukrecji, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Inne substancje nawilżające to: oleje roślinne, ceramidy, aminokwasy, gliceryna i pantenol.

Zawartość jednej kapsułki rozsmarowuje się na twarzy i szyi na noc. Warto najpierw przygotować skórę na przyjęcie aktywnych składników stosując peeling twarzy. Penetracja tych substancji będzie wówczas zdecydowanie głębsza.

Jakie zabiegi nawilżające wybrać u kosmetyczki?

Spośród zabiegów nawilżających dostępnych w gabinetach kosmetycznych można wybrać zabieg jonoforezy z witaminą A. Wykorzystując prąd galwaniczny wprowadza się substancje nawilżające głęboko w skórę właściwą. Działa on kojąco i regenerująco na skórę.

Substancje aktywne można wtłoczyć do skóry również za pomocą ultradźwięków w trakcie zabiegu nazywanego sonoforezą. Ultradźwięki rozgrzewają skórę, rozluźniają mięśnie, poprawiają przepływ krwi i limfy oraz metabolizm i regenerację komórek. Tak przygotowana skóra lepiej przyjmuje czynne składniki nawadniające i regenerujące.

Efekt to spłycenie zmarszczek wywołanych wysuszeniem, nawilżenie, wygładzenie oraz ujędrnienie skóry zmęczonej, łuszczącej się, wiotkiej i niedotlenionej.

W gabinetach dostępne są również zabiegi na bazie aktywnych składników pochodzenia morskiego. Są to przeważnie wyciągi z alg, dzięki którym cera staje się wygładzona rozświetlona, znika uczucie napięcia. Zabiegi te są szczególnie dobre dla kobiet żyjących szybko, intensywnie, stresowo i narażonych na działanie niekorzystnych czynników klimatycznych jak słońce, wiatr, niska temperatura.

Warto pomyśleć o tych zabiegach po lecie, kiedy skóra poddana działaniu promieni słonecznych traci wilgoć, jest przesuszona i potrzebuje głębokiej regeneracji.

