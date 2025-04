Zabiegi odmładzające skórę z zastosowaniem złuszczania chemicznego, mechanicznego lub termicznego nie są wynalazkiem ostatnich lat. W starożytnym Egipcie stosowano złuszczanie skóry mieszankami soli, alabastru czy pumeksu z tłuszczami zwierzęcymi. W starożytnym Rzymie stosowano peelingi z siarki, gorczycy i wapieni. Także tradycyjny masaż turecki składający się z mocnego tarcia skóry i jej złuszczania szorstką rękawicą miał działanie złuszczające. Z czasem zaczęto odkrywać różne substancje o działaniu peeligującym poszukując związków mniej toksycznych. Zauważono korzystne właściwości kwasu trójchlorooctowego i alfa-hydroksykwasów.

Peeling

Peelingi można podzielić w zależności od głębokości złuszczania skóry. Wyróżnia się:

peelingi bardzo powierzchowne - złuszczające jedynie warstwę rogową naskórka,

- złuszczające jedynie warstwę rogową naskórka, powierzchowne , gdy złuszcza się cały naskórek,

, gdy złuszcza się cały naskórek, średniej głębokości ,

, bardzo głębokie, gdy złuszczaniu ulega także skóra właściwa.

Do najczęstszych wskazań do zastosowania peelingu zalicza się wszelkie objawy starzenia się skóry wywołanego działaniem promieniowania słonecznego. Należą do nich: nadmierne rogowacenie posłoneczne oraz przebarwienia. Peelingi są także bardzo pomocne w zmniejszaniu blizn potrądzikowych. Rzadsze wskazania to wirusowe brodawki płaskie, brodawki łojotokowe, zaskórniki, trądzik różowaty i tatuaże.

Oprócz peelingów, które wykonuje się w gabinetach kosmetycznych lub lekarskich, na rynku dostępnych jest szereg preparatów, w których związki złuszczające znajdują się w dużo mniejszych stężeniach. Kosmetyki te można stosować samodzielnie w domu. Efekty jednak nie będą w tym przypadku tak spektakularne, a ponadto należy je stosować regularnie: 2-3 razy w tygodniu.

Złuszczanie chemiczne

Złuszczanie chemiczne to naniesienie na skórę chemicznego czynnika żrącego, który niszcząc jej górne warstwy pobudza następnie skórę do gojenia się.

Jednym ze związków mających zastosowanie w chemicznym peelingu jest kwas glikolowy. Pobudza on produkcję kolagenu, przez co powoduje zwiększenie napięcia skóry. Roztwór kwasu nanosi się na skórę za pomocą gazika lub pędzelka. W momencie pojawienia się zaczerwienienia należy zastosować neutralizację, aby przerwać dalsze działania substancji złuszczającej.

Zabieg związany jest z niezbyt silnym odczuciem pieczenia oraz dobrym i szybkim efektem kosmetycznym zaraz po zabiegu. We wczesnym okresie po zabiegu zaleca się pokrywanie skóry preparatami nawilżającymi i ochronę przeciwsłoneczną.

Inny rodzaj peelingu chemicznego oparty jest na rezorcynie. Po zabiegu z użyciem tego preparatu następuje płatowe złuszczanie naskórka.

Kolejną substancją jest kwas trójchlorooctowy. Występuje on w różnych stężeniach, które wykazują różną moc działania.

W leczeniu głębokich blizn (np. potrądzikowych) znajdują zastosowanie mieszaniny związków złuszczających w dosyć wysokich stężeniach. Takie zabiegi należy jednak wykonywać jedynie w gabinetach lekarskich pod ścisłą kontrolą lekarza dermatologa.

Często te zabiegi wymagają podania środków uspokajających ze względu na bardzo nieprzyjemne doznania towarzyszące stosowaniu chemicznych substancji złuszczających. Należy pamiętać, że w przypadku większości peelingów chemicznych zaraz po zabiegu skóra jest zaczerwieniona i podrażniona. Jest to jednak całkowicie naturalne.

