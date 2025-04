Przyjmuje się, że miesiączka występuje co 28–31 dni i trwa 5–7 dni. Odstępstwa od tej reguły mogą być spowodowane błahostką, np. zmianą klimatu. Innym razem zwiastują poważniejsze problemy.

Zbyt rzadko

Gdy miesiączkujesz rzadziej niż co 31 dni, może to świadczyć o tym, że nie doszło do owulacji. Najczęściej jest to skutek zaburzeń hormonalnych związanych z nieprawidłową pracą przysadki mózgowej, czyli np. zbyt wysokim stężeniem prolaktyny, a także torbielami jajników oraz niedoczynnością tarczycy. Dochodzi wtedy do niedoboru progesteronu w drugiej części cyklu, co powoduje jej wydłużenie. W tym wypadku stosuje się leki hormonalne (progesteron).

Tego typu problem może też być spowodowany wyjątkowo silnym, przewlekłym stresem. Wszystko zazwyczaj wraca do normy, gdy minie trudny czas. Jeśli tak się nie staniei podwyższony poziom prolaktyny utrzymuje się, wówczas należy zastosować leki normujące stężenie hormonu (np. Bromergon, Norplac).

Za często

Oznacza to, że okres pojawia się częściej niż co 24 dni. W tym wypadku faza dojrzewania pęcherzyka jajnikowego jest bardzo krótka, owulacja może występować ok. 8. dnia cyklu. Jajeczkowanie bywa też w normalnym terminie, ale krwawienie pojawia się za wcześnie, bo błona śluzowa macicy nie jest dość dojrzała, by zagnieździło się w niej jajeczko.

Leczenie poprzedzają badania, w tym hormonalne. Od ich wyniku zależy decyzja lekarza, jakie leki (najczęściej hormonalne) i w jakich dawkach należy podawać.

Zbyt obficie

Jeśli zużywasz więcej niż 10 podpasek na dobę lub krwawisz ponad tydzień, masz zbyt obfite miesiączki. Przyczyną mogą być zaburzenia hormonalne, np. problemy z tarczycą, ale także endometrioza, polipy, mięśniaki macicy lub rozwijająca się infekcja.

Aby postawić diagnozę, wykonuje się badanie poziomu hormonów płciowych, w 7., 14. i 21. dniu cyklu. Konieczne jest też USG macicy.

Kuracja zależy od przyczyny problemów, np. mięśniaki można usunąć za pomocą embolizacji. Jeśli obfite krwawienie spowodowane jest kłopotami z tarczycą, należy przede wszystkim poprawić funkcjonowanie tego narządu.

Za skąpo

Taka miesiączka trwa jedynie kilka godzin (do 48). Kobieta nie potrzebuje więcej niż 2 podpaski na dobę. Przyczyną mogą być: zespół policystycznych jajników, niski poziom estrogenów, uszkodzenie błony śluzowej macicy (np. po zabiegu łyżeczkowania) lub ostry stan zapalny narządu rodnego powodujący blizny, czyli zrosty na śluzówce.

Żeby postawić diagnozę, trzeba zbadać poziom hormonów, wykonać USG i endoskopowe badanie macicy (czyli histeroskopię). Leczenie dobiera się do konkretnej pacjentki. Przy zaburzeniach hormonalnych będą to odpowiednie lekarstwa, np. zawierające estrogeny.