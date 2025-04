Od trzech tygodni mam zaburzenia równowagi. Kręci mi się w głowie, gdy chodzę, siedzę, a nawet gdy leżę. Trzy tygodnie temu miałam znieczulenie u dentysty. Czy to może mieć związek?

Reklama

Porada lekarza:

Trudno powiedzieć, ponieważ nie wiem, jaki preparat otrzymała Pani u dentysty. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, bo lek został już zmetabolizowany i nie ma go w organizmie. Być może powodem zawrotów głowy są skutki leczenia stomatologicznego. Radziłabym zapytać o taką możliwość dentystę. Proszę też zmierzyć ciśnienie krwi – nieprawidłowe może być przyczyną takich dolegliwości. Jeśli stosuje Pani teraz jakąś specjalną dietę, radzę ją przerwać. Gdy dolegliwości nie ustąpią, radzę wizytę u lekarza rodzinnego. Doktor osłucha serce i tętnice szyjne, zbada kręgosłup, przeprowadzi orientacyjne badanie neurologiczne. I na tej podstawie oceni, czy za zawrotami stoją przyczyny internistyczne, laryngologiczne czy neurologiczne. Zapewne zleci także stosowne badania, np. morfologię krwi, stężenie glukozy, elektrolitów. W razie potrzeby wypisze skierowanie do specjalisty.