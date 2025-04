Zaburzenia w bulimii

Każdy z nas wie, że bulimia prowadzi do uszkodzenia przewodu pokarmowego. Nie jest to jedyny skutek tej choroby. W bulimii może dochodzić do ubytków w uzębieniu i obniżenia poziomu cukru we krwi. Osoby chore na bulimię mają również trudności w kontaktach międzyludzkich, a także cierpią na depresję.