Zespół amerykańskich naukowców opublikował wyniki swoich badań w czasopiśmie Nature. Wskazują one na błąd hamujący proces odtwarzania białek przez komórki nerwowe mózgu.

Zdaniem brytyjskich ekspertów jest to znaczące odkrycie dla medycyny.

SLA dotyka około 350 000 ludzi na całym świecie, włączając dzieci i dorosłych, przy czym połowa z nich umiera w ciągu trzech lat od momentu zachorowania.

Zaburzenia procesu regeneracji obejmują komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego. Do prawidłowego funkcjonowania komórek białka muszą się regenerować. W przypadku SLA proces ten jest zaburzony.

Naukowcy odkryli białko zwane ubikwityną2, które powinno zarządzać procesem regeneracji. W grupie ludzi z SLA jego działanie jest zaburzone. W rezultacie uszkodzone białka odkładają się w komórkach nerwowych rdzenia kręgowego i mózgu, przyczyniając się do neurodegeneracji.

Zgodnie z ustaleniami badaczy z Uniwersytetu Feinberg School of Medicine z Northwestern, nieprawidłowość ta pojawia się w trzech formach SLA – dziedzicznej, sporadycznej (niedziedzicznej) oraz postaci atakującej bezpośrednio mózg (SLA/demencja).

Przewodniczący badania Tempu Siddique stwierdził: ,,Badanie to otwiera nowe perspektywy dla opracowania efektywnego leczenia. Obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzać badania pod kątem znalezienia leku, który regulowałby ścieżkę regeneracyjną białka lub optymalizował ją tak, aby pracowała prawidłowo”.

Naukowcy mają nadzieję, że odkrycie mogłoby okazać się użyteczne w innych schorzeniach neurodegeneracyjnych, takich jak demencja czy choroba Parkinsona.

Zdaniem dr Belindy Cupid, odpowiedzialnej za dział rozwoju badań w brytyjskim Stowarzyszeniu Chorób Motoneuronowych, jest to wielki krok w dziedzinie chorób neuronów motorycznych. ,,Już dawno wiedzieliśmy o tym, że w motoneuronach zaburzony jest właśnie proces regeneracji, ale dopiero teraz mamy na to koronny dowód. Odkryto więc punkt wyjścia w kierunku poszukiwań skutecznego leczenia.”

Polecamy: Stwardnienie zanikowe boczne – co to za choroba?

Źródło: BBC/ar

Reklama