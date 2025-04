Olivier de Schutter, belgijski ekspert ONZ do spraw żywienia, przedstawił w Genewie raport na temat otyłości na świecie. Z raportu wynika, że jest to coraz większy problem w najbiedniejszych państwach. Transportowana tam z Zachodu wysoko przetworzona żywność dzięki dużej zawartości soli oraz konserwantom jest trwała, może być długo przechowywana, przez co staje się dużo tańsza od regionalnych świeżych produktów. Niestety niesie również negatywne konsekwencje dla zdrowia, ofiarami takiej żywności są przede wszystkim dzieci.

Według statystyk ponad miliard osób na świecie ma nadwagę, a 300 milionów cierpi na otyłość. Dane te wskazują na skalę problemu: obecnie więcej jest osób ważących za dużo niż tych, które cierpią na niedostatek pożywienia. Skutkiem złego odżywiania jest 2,8 miliona zgonów związanych z otyłością i nadwagą rocznie.

Olivier de Schutter uważa, że poza eksportem zachodniej żywności do krajów biedniejszych, eksportowane są również choroby takie jak cukrzyca i choroby układu krążenia.

Zobacz także: Ryby chronią przed cukrzycą

Źródło: rp.pl/kr

Reklama