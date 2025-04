Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczna w zakresie wykonywania badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również zdiagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego. Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli dużych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Projekt „Zadbaj o swoje serce!” ma charakter profilaktyczno-informacyjno-społeczny. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce oraz dowiedzieć

się więcej na temat zdrowego stylu życia i diety jest on całkowicie bezpłatny! Akcje przeprowadzane są w Centrach i Galeriach Handlowych – 35 akcji w roku (ok. 67% wszystkich niedziel w roku).

Całe przedsięwzięcie organizowane jest ze środków pozyskanych od sponsorów oraz współorganizatorów. Co oferuje? Bezpłatne badania EKG, pomiar ciśnienia, poziomu cholesterolu oraz obliczanie BMI. Profesjonalne konsultacje medyczne oraz dietetyczne, łatwiejszy dostęp do lekarzy, edukacja zdrowotna, wskazania właściwej diety, profilaktyka kardiologiczna, wykrycie czynników ryzyka zachorowania na chorobę

niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego, pomoc doraźna, zmniejszenie bariery pacjent/lekarzszeroko zakrojona promocja medialna (radio, telewizja, prasa oraz internet).

Plan akcji na najbliższy czas:

16.10. - Centrum Handlowe Gocław, Warszawa.

30.10. - Galeria Sandomierz, Sandomierz.

6.11. - Galeria Kazimierz, Kraków.

13.11. - Centrum Handlowe Solvay Park, Kraków.

20.11. - Centrum Handlowe Plaza, Rzeszów.

27.11. - Pasaż Tesco, Kraków.

Zdrowie.wieszjak.polki.pl i Rynekmedyczny.pl objęły patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Źródło: materiały prasowe/mn