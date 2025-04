10 kwietnia w warszawskich Złotych Tarasach odbędzie się oficjalne otwarcie jubileuszowej dziesiątej edycji projektu „Zadbaj o swoje serce”. Przez 35 weekendów w roku w centrach handlowych na terenie całego kraju organizatorzy akcji będą zachęcać Polaków, by sprawdzili stan swojego zdrowia, wykonując bezpłatne badania z zakresu profilaktyki kardiologicznej i dietetycznej, skonsultowali wyniki z lekarzami oraz podejmowali regularną aktywność fizyczną. Wszystko dostępne od ręki i bez skierowania.

Reklama

Do końca 2015 roku w ramach kampanii przeprowadzono blisko 300 akcji, podczas których przebadano 40 000 Polaków. Statystyki nie są dobre – wskaźnik BMI 50% uczestników organizowanego projektu wyniósł ponad 25. Oznacza to, że co druga zbadana do tej pory osoba zmaga się z nadwagą. Otyłość to główny, ale nie jedyny problem naszego społeczeństwa. Poziom cholesterolu 53% zbadanych osób był powyżej normy, a co trzeci badany cierpi na nadciśnienie tętnicze (35%) bądź odczuwa bóle w klatce piersiowej (37%). Potwierdza to potrzebę dalszej edukacji oraz profilaktyki.

W ramach tegorocznej kampanii uczestnicy będą mogli całkowicie za darmo wykonać badanie EKG, zmierzyć ciśnienie krwi, sprawdzić poziom cholesterolu oraz glukozy, wykonać analizę składu ciała oraz obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować swoje wyniki z dietetykiem, lekarzem oraz trenerem sportowym.

Projekt „Zadbaj o swoje serce”, podzielony na 7 edycji regionalnych, rozpoczyna edycja mazowiecka, w ramach której Miasteczko Medyczne odwiedzi pięć galerii handlowych. W trakcie całej edycji planujemy sprawdzić, w jakim rytmie biją serca ponad 1500 Mazowszan, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Głównym Partnerem akcji „Zadbaj o swoje serce” jest firma VP Valeant Sp. z o.o., Sp. j. odpowiedzialna za promocję nowego leku Cardiopirin, który zapobiega zatorom i zakrzepom, czyli pomaga zmniejszyć ryzyko zarówno pierwszego jak i powtórnego zawału serca czy udaru niedokrwiennego mózgu. Organizatorem projektu jest Telemedycyna Polska S.A. lider w zakresie teleopieki kardiologicznej w Polsce. W zakresie konsultacji dietetycznych projekt wspiera Naturhouse, lider światowy w zakresie reedukacji żywieniowej, a o dobrą formę uczestników projektu zadba Technogym – producent sprzętu sportowego i partner Strefy Aktywnego Serca.

Reklama

Zobacz też: "Zadbaj o swoje serce” w Żorach [galeria]