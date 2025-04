„Zadbaj o swoje serce!” – wrażenia z akcji

W niedzielę 13.11.2011r. miała miejsce druga w ramach 29 Edycji Małopolska-Pokarpacie akcja ogólnopolskiego Projektu „Zadbaj o swoje serce!”. Akcja ta ma charakter informacyjno-profilaktyczno-społeczny. Organizatorem akcji jest Telemedycyna Polska S.A., Gospodarzem i Współorganizatorem akcji była Galeria Handlowa Solvay Park. Wydarzeniu patronuje m. in. portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl

Podczas akcji organizatorzy przebadali i skonsultowali kardiologicznie 119 mieszkańców Krakowa i okolic, którzy w tym dniu przybyli na miejsce akcji i wzięli w niej udział. Zgłaszającym się pacjentom zostało wykonane badanie EKG, pomiar ciśnienia oraz poziomu cholesterolu, a następnie mieli oni możliwość konsultacji z lekarzami oraz dietetykiem. Każdy pacjent został zdiagnozowany pod kątem czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca. Wśród zgłaszających się były osoby, które leczą się kardiologicznie od wielu lat oraz takie, które pierwszy raz od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat miały wykonane badanie EKG. Wśród przebadanych osób było stosunkowo dużo młodych ludzi. Pacjenci byli zadowoleni z funkcjonowania całego przedsięwzięcia, wyrażali dla niego aprobatę oraz nie zgłaszali żadnych obiekcji w aspekcie: organizacji, personelu, wykonywanych badań oraz przebiegu samej wizyty lekarskiej. Zgłaszali jedynie potrzebę zorganizowania Akcji ponownie w tym miejscu, aby ich najbliżsi także mogli skorzystać z badań.

W Akcji wzięła także udział Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która prowadzi szczytną kampanię „Tak dla transplantacji” (www.takdlatransplantacji.pl).

Ideą akcji organizowanej przez Telemedycyna Polska S. A. jest ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów społeczeństwu oraz uświadomienie wszystkim, jaką rolę odgrywa w życiu profilaktyka zdrowotna i odpowiednio zbilansowana dieta. Cieszymy się razem z organizatorami, że tak wielu z przybyłych mogło skorzystać z możliwości darmowego badania EKG oraz konsultacji lekarza i dietetyka.

Zachęcamy do odwiedzenia strony akcji www.zadbajoswojeserce.pl, gdzie znajdą Państwo pełne informacje na temat najbliższych edycji regionalnych akcji.

Harmonogram akcji w 2011 roku:

23 Edycja Śląsk 16.01 – 13.02.2011r.

24 Edycja Dolny Śląsk 20.02 – 20.03.2011r.

25 Edycja Wielkopolska 10.04 – 15.05.2011r.

26 Edycja Łódź 29.05 – 26.07.2011r.

27 Edycja Śląsk 17.07 – 14.08.2011r.

28 Edycja Warszawa 18.09 – 16.10.2011r.

29 Edycja Małopolska-Podkarpacie 30.10 – 27.11.2011r.

Źródło: informacja prasowa, www.zadbajoswojeserce.pl /ah