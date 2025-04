„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym, w ramach której organizowane są bezpłatne badania przesiewowe. Projekt ten jest realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w wybranych 7 regionach Polski. W każdym z nich odbywa się edycja składająca się z 5 jednodniowych akcji, organizowanych w kolejne niedziele – co daje liczbę 35 pojedynczych akcji na przestrzeni roku. Do tej pory przebadano już ponad 30 000 pacjentów w całym kraju.

Gospodarzami i jednocześnie współorganizatorami każdego takiego wydarzenia są nowoczesne, zaangażowane społecznie oraz dbające o dobre samopoczucie klienta centra handlowe. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych, zgodnie z założeniem strategicznym „być tam, gdzie już są", czyli wyjść do pacjentów w miejscach, gdzie przebywają.

Celem kampanii jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Zaangażowani w kampanię lekarze zachęcają przede wszystkim do profilaktyki, a zatem do właściwego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań zapobiegawczych, a także motywują uczestników do podjęcia decyzji istotnych z perspektywy zdrowia serca.

Każda przeprowadzona akcja ułatwia uczestnikom projektu dostęp do lekarzy specjalistów oraz umożliwia profilaktykę kardiologiczną w zakresie wykonywanych badań. Podczas spotkań uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy oraz dietetyków.

Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia stanowi odzwierciedlenie wartościowych, często niedocenianych koncepcji, postaw oraz przedsięwzięć na rzecz pacjenta i ochrony zdrowia. Jego ideą jest nagradzanie tych, którzy pracę w sektorze medycyny wykonują z prawdziwą pasją oraz poświęceniem, stając się inspiracją i wzorem dla otoczenia.

