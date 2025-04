Pojedynczy ejakulat zawiera minimum kilka milionów plemników – żywych, ruchliwych komórek zawierających materiał genetyczny oraz parę innych substancji potrzebnych do przeżycia podczas podróży ku komórce jajowej. Plemniki produkowane są w jądrach, a dojrzewają w najądrzach. Ich cykl rozwojowy trwa 72 dni. Oczywiście nie wszystkie plemniki są tak samo dobrze przygotowane do zapłodnienia – naturalna selekcja wybiera zawsze te najlepsze. Jednak to, z czego będzie można wybierać, zależy od stylu życia mężczyzny. Co może źle działać na plemniki? Na przykład przegrzewanie krocza. W jądrach temperatura jest niższa, mniej więcej o 2 stopnie, od reszty ciała. Takie warunki potrzebne są do prawidłowego rozwoju plemników. Niekorzystnie na nasienie wpływaja też alkohol, palenie tytoniu, pestycydy oraz niektóre leki (antybiotyki, beta-blokery).

