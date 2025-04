Zadbaj o zęby!

Zęby bez przebarwień, osadu i kamienia nazębnego to nie tylko atut urody, ale także mniejsze ryzyko próchnicy i powstawania stanów zapalnych dziąseł. Zadbajmy o nie - teraz Centrum Medyczne LIM w Krakowie i Łodzi zaprasza na bezpłatny przegląd stomatologiczny oraz na wybrane - o 30% tańsze - zabiegi stomatologiczne. Akcja potrwa do 31 maja.

Stomatolodzy podkreślają, że zachowując odpowiednią higienę jamy

ustnej możemy zapobiec chorobom przyzębia, spowolnić ich przebieg, a nawet całkowicie zatrzymać ich rozwój. Odpowiednia higiena to przede wszystkim prawidłowe szczotkowanie zębów, ale dbając o zęby nie możemy zapomnieć o regularnych, kontrolnych wizytach, dzięki którym możliwe będzie wczesne rozpoznanie i leczenie ubytków. W porę zdiagnozowaną próchnicę można wyleczyć z mniejszą szkodą dla zęba, nie narażając go na powikłania w postaci leczenia kanałowego.

Akcja stomatologiczna CM LIM ma zachęcić pacjentów do właśnie takiej profilaktyki chorób przyzębia. Zabiegi, które do końca maja pacjenci będą mogli wykonać po promocyjnej cenie to scaling (usuwanie kamienia nazębnego), polerowanie oraz wypełnianie ubytków materiałem standardowym. Przegląd jest bezpłatny.

Akcję stomatologiczną w Krakowie i Łodzi organizują nowe przychodnie Centrum Medycznego LIM, które swoją działalność rozpoczęły pod koniec 2007 r. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się na wizytę w rejestracjach CM LIM lub telefonicznie.

Kraków, tel. (12) 632 90 77, 290 31 94

ul. Lublańska 38 (Kompleks Rondo Business Park),

Łódź, tel. (42) 674 70 56

ul. Dowborczyków 30/34 (Budynek Targowa 35)

Informacje o Centrum Medycznym LIM

Centrum Medyczne LIM powstało w 1991 stając się pierwszą w kraju niepubliczną placówką medyczną, oferującą usługi medyczne zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Centrum Medyczne LIM posiada 15 własnych przychodni, które mieszczą

się w Warszawie (8), Wrocławiu (3), Poznaniu (1), Krakowie (2) oraz Łodzi (1). Spółka zatrudnia ponad 1000 lekarzy w całej Polsce i współpracuje z ponad 300 partnerami medycznymi na terenie kraju, także ze szpitalami i placówkami rehabilitacyjnymi.

Centrum Medyczne LIM posiada certyfikaty: jakości ISO 9001:2000, w zakresie ochrony środowiska (ISO 14001:2004) oraz BHP (OHSAS 18001:1999). Uzyskując certyfikaty spółka wdrożyła model zintegrowanego systemu zarządzania.

W 2006 roku oferta opieki abonamentowej Centrum Medycznego LIM zajęła pierwsze miejsce w kategorii Opieka Medyczna w rankingu Gazety Finansowej na Najlepszy Produkt dla MSP. W 2007 r. Centrum Medyczne LIM zostało docenione w corocznym konkursie organizowanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw i otrzymało tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2007”. Również w 2007 r. zostało uznane w konkursie Business Superbrands, decyzją niezależnej Rady Marek, za jedną z najsilniejszych marek biznesowych, wśród firm działających w sektorze healthcare na polskim rynku.

