Statystyki wykazują, że do 2011 roku rekordzistkami w długowieczności były Japonki, które dożywały statystycznie 86. roku życia. W tym roku przeciętna długość życia Japonek i Japończyków spadła o 6–8 miesięcy, czego przyczyną są samobójstwa związane z kataklizmami (trzęsienie ziemi, tsunami) w tamtym regionie.

Obecnie na pierwszym miejscu w długowieczności znajduje się Hongkong, który jest jedną z największych metropolii na świecie. Smog unoszący się nad miastem nie ma wpływu ani na długość ani jakość życia mieszkańców. Wpływ na długość życia mają natomiast warunki higieniczne, mieszkaniowe, jak również poziom stresu.

Długowieczność jest zagadką dla naukowców i badaczy, jednak udało im się udowodnić, że odpowiednia, niskokaloryczna dieta wpływa na długość życia. Badanie przeprowadzono m.in. na myszach, owadach, drożdżach. Niskokaloryczna dieta nie tylko obniża poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze, reguluje wytwarzanie insuliny, ogranicza ilość wolnych rodników, ale również hamuje śmierć komórkową zwaną także apoptozą.

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli gen o nazwie SIRT 1 („gen długowieczności”), który podobnie jak niskokaloryczna dieta hamuje apoptozę oraz blokuje działanie białka o nazwie BAX, odpowiedzialnego za obumieranie komórek. Gen ten zmusza komórki do pozbywania się tłuszczu, tym samym likwidując nadwagę. SIRT 1 pojawił się w 2005 roku i jak na razie nie wiadomo co z nim będzie dalej. Naukowcy przestrzegają jednak, aby nie pokładać zbyt wielkich nadziei związanych z genem długowieczności. Nie są oni w stanie udowodnić, co dokładnie wpływa na przeżyte długie lata i dlaczego niektórzy dożywają 100 lat pomimo trudnych warunków ich otaczających (bieda, zła dieta, brak higieny).

