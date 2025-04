Wyjątkowo obiecujące wydają się badania nad metabolizmem komórek nowotworowych. W rzeczywistości, kiedy stają się złośliwe, komórki te zachowują się inaczej niż zdrowe. Identyfikacja elementów specyficznych dla komórek nowotworowych pozwoli na opracowanie mniej inwazyjnych terapii - czytamy na portalu biomedical.pl

Reklama

"Głodne" komórki nowotworowe

Komórki nowotworowe mają większe potrzeby żywieniowe niż inne. Ich namnażanie jest szybkie, więc potrzebują dużo składników odżywczych i tlenu. Prowokują więc powstawanie małych naczyń krwionośnych, które dostarczają im tego, czego potrzebują.

Polecamy: Związek raka z dietą – co jeść, by być zdrowym?

Reklama

Proteina EEF2K

Ale to nie wystarczy i dlatego komórki rakowe są tak naprawdę stale głodne. Badacze z University of Southampton w UK odkryli strategię, którą posługują się komórki raka, aby walczyć z tymi niedogodnościami. Prace ukazały się w Cell. Naukowcy zidentyfikowali proteinę zwaną EEF2K (ang. eukaryotic elongation factor-2 kinase), która aktywuje się, kiedy zaczyna brakować składników odżywczych. Proteina ta blokuje syntezę niektórych dróg komórkowych, co pozwala komórkom przeżyć okres głodu.

Badacze wykazali też, że komórki nowotworowe są w stanie pobudzić syntezę tej proteiny. Proteina EEF2K nie jest niezbędna komórkom zdrowym do przeżycia, ale dla komórek nowotworowych jej produkcja jest kwestią być czy nie być.

- Jeżeli uda nam się zablokować EEF2K, będziemy mogli zabijać komórki raka, nie czyniąc szkody komórkom zdrowym - przekonuje Chris Proud, jeden z autorów badania.

Źródło: www.sciencenews.pl/ (dr)

Zobacz także: Rak żołądka - będą nowe metody leczenia?