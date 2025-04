Rak gruczołu krokowego (inaczej nazywanego prostatą, sterczem) jest jednym z najczęściej występujących u mężczyzn nowotworów. Zajmuje on niechlubne 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów, a liczba chorych rośnie niestety z roku na rok.

Obecnie stosowane metody leczenia raka prostaty obejmują chirurgiczne usunięcie stercza, radiację, zamrażanie guza oraz hormonoterapię. Niestety w trakcie ich stosowania może dojść do rozwoju wielu powikłań, w tym nietrzymania moczu, czy impotencji. Terapia zaproponowana przez australijskich badaczy rozwiązuje wszystkie problemy. Kluczem do jej zrozumienia jest aminokwas leucyna. Leucyna jest składnikiem pokarmowym niezbędnym rosnącym komórkom, także tym rakowym i jest pompowana do ich wnętrza przy udziale specjalnego białka. W raku prostaty naukowcy stwierdzili zdecydowanie zwiększoną ilość białkowych przenośników leucyny i to właśnie, zdaniem badaczy, stanowi piętę Achillesową komórek raka stercza.

„Ta wiedza pozwoliła nam obrać za cel ataku wspomniane przenośniki białkowe – użyliśmy dwóch różnych podejść.” - tłumaczy dr Jeff Holst, jeden z autorów odkrycia - „Okazało się, że możemy zakłócić wychwyt leucyny, po pierwsze przez zmniejszenie ekspresji białkowej pompy przenoszącej leucynę oraz przez podanie leku konkurującego z tym aminokwasem. Oba sposoby hamowały rozwój raka, w istocie doprowadzając do „śmierci głodowej” komórek nowotworowych.”

Źródło: Science Daily

