Zwiększa się liczba chętnych do udziału w programie dofinansowania do in vitro

"Pierwsze 10 miesięcy funkcjonowania rządowego Programu – Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego uważam za bardzo udane. Cieszę się, że program działa sprawnie i są pieniądze na jego realizację. Wspiera rozwój klinik leczenia niepłodności, ale przede wszystkim zwiększa dostęp do procedury in vitro i podnosi świadomość społeczną na jej temat. Na przykładzie naszej Kliniki można zaobserwować wzrost zainteresowania zabiegiem in vitro. Zwiększyła się liczba pacjentek, które zgłaszają się do nas, by z niego skorzystać" – mówi Dr Grzegorz Mrugacz, dyrektor Kliniki Leczenia Niepłodności "Bocian".

Duża ilość par musiała zrezygnować z udziału w Programie z powodu kosztu leków stymulujących owulację. Suma ta wynosi aż 1/3 ceny całej procedury in vitro, czyli ok. 4500 zł.

"Dla wielu osób jest to nadal zbyt duży wydatek. Dlatego wiadomość o ich refundacji została bardzo pozytywnie przyjęta przez środowisko. Jest to kolejny krok zapewniający równy dostęp i możliwość skorzystania z zapłodnienia pozaustrojowego większej ilości par" – dodaje lekarz.

