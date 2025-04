Gdy przychodzi zima i mróz, nasze usta często stają się przesuszone i spierzchnięte. Pozbawiona lipidowej warstwy ochronnej, delikatna skóra ust jest szczególnie narażona na gwałtowne zmiany temperatur. Dodatkową nieprzyjemną dolegliwością tego okresu są zajady, które często towarzyszą obniżonej odporność i infekcjom. Kąciki ust są wtedy zaczerwienione i pękają, co sprawia duży dyskomfort podczas jedzenia czy ziewania, ale przede wszystkim szpeci.

Regularna aplikacja balsamu ZAJADEX™ regeneruje, odżywia i eliminuje najczęstsze przyczyny problemów skóry ust. Zawiera starannie dobrane składniki aktywne, dzięki czemu przynosi natychmiastową ulgę.

Obecne w składzie balsamu ZAJADEX™ drożdże cechują się wysoką zawartością fosfolipidów, witamin z grupy B, witaminy D oraz siarki, przez co wypływają na metabolizm komórkowy, regenerują i odżywiają. Zawarta w balsamie witamina E poprawia stan powierzchni skóry, a witamina A poprawia jej nawilżenie. Natomiast witamina F przyczynia się do przyspieszenia gojenia skóry w przypadku uszkodzenia.

ZAJADEX™ to balsam na bazie naturalnych składników, który:

Reklama