W weekend poprzedzający dzień wszystkich kobiet do mazurskiego Siedliska Morena zjechało wiele wyjątkowych i uroczych Pań. Wśród nich: Edyta Olszówka, Aleksandra Kwaśniewska i Sylwia Gliwa z przyjaciółkami. Jak razem potwierdziły - miały wreszcie czas, żeby oderwać się od codziennych obowiązków, zrelaksować się i poplotkować w damskim gronie i zadbać o swoją kobiecość.

Na wszystkich gości czekały przestronne, komfortowe pokoje, relaksujące zabiegi SPA z wykorzystaniem produktów SkinCeuticals i kosmetyków La Roche Posay, oraz suto zastawione stoły. Ponadto wszystkie dziewczyny ćwiczyły jogę pod bacznym okiem instruktorki – Sylwii Gliwy, pływały w basenie, by po aktywnym dniu móc relaksować się w saunie. Mimo iż początek marca nie dawał nadziei na szybkie nadejście wiosny, wszystkie Panie chętnie korzystały z możliwości wycieczek rowerowych i spacerów wokół Jeziora Łaśmiady, lub po prostu odpoczywały w sali kominkowej. Wieczorami czekała klimatyczna muzyka w klubie, a zabawa trwała do białego rana.



Aby przedłużyć wspomnienie chwil spędzonych w Siedlisku Morena wszystkie uczestniczki wSPAniałego weekendu zostały obdarowane podarunkami ufundowanymi przez Body Shop. Wyjeżdżając jednogłośnie stwierdziły, że najważniejsza w „Zakątku uroczych kobiet” jest możliwość cieszenia się towarzystwem przyjaciółek - bez wyrzutów sumienia, że zaniedbujemy wtedy rodzinne lub zawodowe obowiązki. W końcu Dzień Kobiet, nie ważne ile by trwał, jest tylko raz w roku. Spędzenie weekendu w niepowtarzalnym miejscu to najlepszy sposób uczczenia tego święta.