15 listopada 2010 to dzień, który przyniósł ze sobą wielkie zmiany, szczególnie w branży gastronomicznej i rozrywkowej - to dzień wejścia w życie zakazu palenia w miejscach publicznych.

Od tej pory każdy właściciel zobowiązany został do wprowadzenia zakazu palenia na terenie swojego lokalu. Jedyny wyjątek stanowią lokale, posiadające więcej niż jedną salę. W tym przypadku właściciel ma możliwość (a nie obowiązek!), wydzielenia jednej z sal dla palących klientów.

W Krakowie zakaz palenia przyjął się szybko i skutecznie. Właściciele aż 69% spośród zmonitorowanych lokali gastronomicznych i rozrywkowych zdecydowali się od 15 listopada 2010r. na wprowadzenie całkowitego zakazu palenia, 30% wyznaczyło salę dla palących, a jedynie 1% zdecydowało się na palarnię.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić całkowity zakaz palenia na terenie naszego lokalu. To była dobra decyzja. Nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków tego kroku. Co więcej zakaz wpłynął pozytywnie na kondycję finansową naszego lokalu. Nie widzę potrzeby tworzenia dodatkowej sali dla palących, gdyż palacze dostosowują się do wymogów reszty niepalących klientów. Nawet temperatury zimowe nie przeszkadzały, aby osoby palące wychodziły na zewnątrz lokalu. – komentuje Sławomir Chodaka, główny manager No7 Bar.

Monitoring Stowarzyszenia MANKO pokazuje, że przestrzeganie zakazu palenia zarówno przez klientów lokali, jak i przez samych właścicieli pozostawia wiele do życzenia. Niemal w 29% lokali zaobserwowano naruszenie przepisów. Podstawowe przejawy łamania prawa to:

Brak oznakowania lokalu - 69%

Niedostosowanie lokalu do wymogów ustawy - 21%

Inne (zezwalanie na palenie w miejscach objętych zakazem, popielniczki na stołach, itd.) – 10%

Na stronie www.lokalbezpapierosa.pl uruchomiliśmy zakładkę: ZGŁOŚ INTERWENCJĘ. Znajduje się w niej pełny spis z numerami telefonów do oddziałów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Straży Miejskiej oraz Policji w większych miastach Polski, w tym w Krakowie. Zachęcamy do informowania o łamaniu prawa, bez obywatelskich interwencji nic w naszym kraju się nie zmieni” - komentuje Magdalena Petryniak, koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa.pl.

Źródło: lokalbezpapierosa.pl/mn