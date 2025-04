Czym są zakażenia pokarmowe?

Zakażenia pokarmowe to schorzenia powstające w wyniku spożycia żywności zawierającej drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Patogeny po dostaniu się do przewodu pokarmowego zaczynają się namnażać wywołując objawy zatrucia. Głównym powodem takie stanu jest niewłaściwe postępowanie z żywnością podczas jej produkcji, transportu i przechowywania. Po zjedzeniu skażonego pokarmu objawy mogą pojawić się po kilku godzinach. Obok wymiotów, biegunki i bólu brzucha może wystąpić też gorączka, spadek ciśnienia krwi, przyśpieszenie tętna oraz bóle mięśniowe.

Bakterie – główna przyczyna zakażeń pokarmowych

Istnieje szereg bakterii wywołujących zatrucia pokarmowe. W Polsce najczęściej jest to Salmonella, pałeczka okrężnicy (E.coli), Campylobacter, pałeczka czerwonki (Shigella), oraz laseczka jadu kiełbasianego. Więcej informacji na temat zakażeń bakteryjnych dostępnych jest w artykule:

Ocenia się, że 70% populacji w krajach rozwijających i 30% populacji w krajach rozwiniętych jest zakażonych tą bakterią. Stanowi główny czynnik rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy. Może również spowodować stan zapalny błony śluzowej żołądka. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową najczęściej bakteria przenosi się z człowieka na człowieka.

Clostridium difficile – czym skutkuje zakażenie?

Clostridium difficile to bakteria zaliczana do beztlenowych Gram-dodatnich laseczek. Nadmierne namnożenie tej bakterii w jelicie grubym skutkuje rozwojem rzekomobłniastego zapalenia jelit. Choroba objawia się biegunką, bólem brzucha i gorączką. W ciężkim przebiegu schorzenia może dojść do wstrząsu, odwodnienia lub powstania obrzęków. Diagnozę stawia się na podstawie badania endoskopowego z pobraniem wycinka oraz analizy stolca. Sposób leczenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit został omówiony w artykule:

Zakażenia wirusowe

Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego występują rzadziej niż bakteryjne, ale również stanowią duży problem zdrowotny. Najczęściej są wywołane przez rotawirusy, kaliciwirusy, astrowirusy lub adenowirusy. Zakażenia wirusowe przeważnie trwają kilka dni. Ich przebieg objawia się wymiotami, nudnościami, bólami brzucha, gorączką oraz wodnistymi biegunkami.

