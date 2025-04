Do specjalisty

Osoba, która dowiaduje się, że jest nosicielem HIV (po uzyskaniu dodatniego wyniku testu Western blot), powinna również otrzymać informację, gdzie może się udać w celu otrzymania specjalistycznej opieki medycznej. Wiedząc, że jesteś nosicielem wyżej wymienionego wirusa, powinieneś niezwłocznie zgłosić się do specjalisty, zajmującego się terapią osób zakażonych. Dzięki szybkiej wizycie w odpowiednim ośrodku możliwe będzie wykonanie badań, które powiedzą jak duża jest liczba komórek CD4 w organizmie i jak wysoki jest poziom wiremii.

10 lat bez objawów

To nieprawda, że leczenie antyretrowirusowe rozpoczyna się natychmiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na HIV. Wirus pozostaje w organizmie przez średnio 10 lat, nie dając objawów chorobowych i pozwalając osobie zakażonej na prowadzenie normalnego trybu życia. Dzięki częstym kontrolom medycznym (co 3-6 miesięcy) oraz badaniu liczby komórek CD4 i poziomu wiremii można precyzyjnie ustalić, kiedy należy podjąć terapię antyretrowirusową, aby nie zacząć chorować i zapobiec AIDS.

Leczenie antyretrowirusowe należy rozpocząć możliwie szybko, jeśli zakażenie HIV zostanie rozpoznane w jego późnym stadium ( przy niskiej liczbie komórek CD4 i/lub po przechorowaniu którejś z chorób wskaźnikowych AIDS).

