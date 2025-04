Które kobiety chorują najczęściej?

Aż 63 procent Polek cierpiących na dolegliwości związane z drogami moczowymi odczuwa je przynajmniej raz na 2-3 miesiące. Z kolei co piąta kobieta cierpi z powodu infekcji pęcherza częściej niż raz w miesiącu(1). Skala problemu jest zatem duża. Zakażenia układu moczowego wraz z zakażeniami układu oddechowego, to najczęstsze dolegliwości o podłożu infekcyjnym. Z tą różnicą, że objawów ZUM częściej doświadczają kobiety w wieku 15-75 lat niż mężczyźni. Wynika to przede wszystkim z różnicy w anatomicznej budowie dolnych dróg moczowych obu płci. Uznaje się, że jednym z czynników wpływających na infekcje dróg moczowych jest także współżycie seksualne. Szacuje się, że w grupie kobiet aktywnych seksualnie nawracające zakażenia układu moczowego stanowią 5-10%. Infekcje pęcherza częściej pojawiają się u kobiet starszych – zmiany mikroflory pochwy wynikające z niedoboru estrogenów to również jeden z czynników sprzyjających. Do tego należy także dodać spadek odporności.

Co zrobić, żeby uniknąć zakażenia?



Dla wielu kobiet zakażenie układu moczowego, poza intensywnym bólem i dyskomfortem, to również konieczność prowadzenia określonego trybu życia, który może wyeliminować ponowne pojawienie się choroby. Unikanie publicznych toalet, rezygnacja z korzystania z ogólnodostępnych kąpielisk, zakładanie ciepłej garderoby osłaniającej plecy czy stopy. Niekiedy chorzy zmuszeni są odłożyć na inny termin swoje codzienne plany, hobby czy nawet wyjazd na wakacje.

Wpływ na ogólne samopoczucie

Kobiety z ZUM czują się często nieatrakcyjne, a przy nawrocie choroby zmuszone są do wycofania się z wszelkich aktywności czy domowych obowiązków. „Kto nie przeżył, ten nie wie, jak boli pęcherz podczas infekcji”, „Wystarczy, że usiądę na toaletę i już wiem, że dzieje się coś niedobrego. Pierwsza myśl, która się pojawia – że będzie jeszcze gorzej. Czuję wtedy strach i myślę tylko o tym co zrobić, co pomoże, chcę jak najszybciej zapobiec infekcji” – tak kobiety opisują swoje dolegliwości i strach związany z pojawieniem się choroby(1).

Kobiety czują się również w pewnym sensie ubezwłasnowolnione: „Dom mogę opuścić tylko pod jednym warunkiem, że w okolicy jest toaleta, z której mogę w każdej chwili skorzystać. Zazwyczaj jednak jestem zmuszona do siedzenia w domu, przez kilka dni nie ruszam się z miejsca.”(2)

