Wakacje to wspaniały czas beztroskich wyjazdów, pobytów nad jeziorem czy na plaży. Kąpiele w morzu, jeziorze, a nawet relaks w saunie albo jacuzzi mogą wywołać zakażenia układu moczowo – płciowego. Swędzenie, pieczenie oraz dyskomfort mogą sprawić, że wakacje przestana być przyjemnym wypoczynkiem i staną się koszmarem. Oto kilka skutecznych rad, dzięki którym zawsze będziesz mogła czuć się zdrowo i świeżo.

Lactovaginal – skuteczna broń w walce ze świądem, grzybem i upławami

Ćwiczenia sprawiają Ci przyjemność, często chodzisz na basen i siłownię a latem uwielbiasz kąpiel w morskiej wodzie? Jak się okazuje, nawet niepozorny pobyt na siłowni czy na basenie może stać się przyczyną chorób układu moczowo – płciowego. Chlorowana woda z basenu zwykle podrażnia delikatną śluzówkę okolic intymnych i tym samym zwiększa ryzyko zakażenia.

Świąd, grzyb czy upławy stanowią poważny problem wielu kobiet. Co zrobić, żeby skutecznie ochronić swój organizm? Oprócz odpowiedniej higieny warto mieć przy sobie Lactovaginal - skuteczny lek w formie kapsułki dopochwowej. Utrzymuje odpowiednie pH pochwy i normalizuje wydzielinę, dzięki czemu już zawsze możesz czuć się komfortowo. Lactovaginal polecamy w stanach zapalnych pochwy, przy antybiotykoterapii, gdy potrzebna jest pomoc w powrocie do zdrowia intymnego.

Dieta – codzienna dawka zdrowia

Zdrowy posiłek jest bardzo ważny. Zapewnia witalność, sprawia, że jesteśmy skoncentrowane, silne i zadowolone. Nie każda z nas ma świadomość tego, jak ważne jest regularne spożywanie pełnowartościowych posiłków. Nie wszystkie kobiety wiedzą też, że zrównoważona dieta, bogata w różnorodne składniki odżywcze ma wpływ na zdrowie okolic intymnych. Dieta bogata w nieprzetworzone produkty spożywcze, uboga w cukry i tłuszcze może pomóc w zapobieganiu grzybicy pochwy. Oto kilka podstawowych składników odżywczych, dzięki którym będziesz czuła się zdrowo:

Proponujemy też picie wody mineralnej niegazowanej. Zdrowe są też naturalne soki warzywne, herbatki ziołowe i owocowe. Unikaj produktów, które zawierają konserwanty, a posiłki staraj się przygotowywać w domu. W taki prosty sposób możesz ustrzec się przed chorobami układu moczowo – płciowego, być zawsze pełna sił, witalności i radości.

Odpowiednia higiena gwarancją zdrowia intymnego

Jeśli lubisz sport, często chodzisz na basen lub na siłownię, albo po prostu korzystasz z sauny czy jacuzzi, musisz pamiętać o odpowiedniej higienie. Po każdych zajęciach na basenie możliwie szybko bierz prysznic i nakładaj czystą, suchą bieliznę. Po powrocie do domu polecamy profilaktyczne stosowanie Lactovaginalu, by uzupełnić florę bakteryjną pochwy o pałeczki kwasu mlekowego i nie dopuścić do nadmiernego namnażania się grzybów.

Badania ginekologiczne

Niezwykle ważne są regularne badania ginekologiczne. Żeby uchronić się przed chorobami układu rozrodczego, powinnaś być świadoma własnej kobiecości oraz tego, że wizyta u lekarza ginekologa jest czymś normalnym, a nawet wskazanym. Cytologia jest najważniejszym badaniem z punktu widzenia higieny i zdrowia okolic intymnych. Pozwala na ocenę stanu szyjki macicy oraz wykryciu wszystkich zachodzących w niej zmiany, np. stanu zapalnego, nadżerki czy raka.

Codzienna higiena – czyli, co zrobić, by nie dopuścić do infekcji !

Odpowiednia higiena okolic intymnych jest ważna przez cały rok. To jednak właśnie latem jesteśmy najbardziej narażone na zakażenie układu moczowo – płciowego. Oto, co zrobić, żeby nie dopuścić do infekcji:

• zabieg depilacji wykonuj zawsze wcześniej, nie odkładaj go na ostatnią chwilę, tuż przed kąpielą w morzu czy basenie, ponieważ morska lub chlorowana woda stanowią poważną przyczynę infekcji,

• po kąpielach w basenach, jeziorach itp. dokładnie umyj okolice intymne pamiętając o zachowaniu kierunku "od przodu do tyłu",

• nie używaj ręczników hotelowych, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będą ręczniczki papierowe,

• unikaj zapachowego mydła czy żelu pod prysznic, szczególnie jeśli nie wiesz, jak reagujesz na składniki danego kosmetyku,

• stosuj wkładki higieniczne i wymieniaj je najczęściej, jak to możliwe – najlepiej co 4 godziny,

• stosuj Lactovaginal, który zawiera dopochwowe pałeczki kwasu mlekowego działające bezpośrednio w miejscu podania.

Działaj natychmiast!

Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, a Twój organizm daje Ci sygnały świadczące o chorobie - działaj! Możesz dowiedzieć się więcej o zakażeniach i prawidłowym dbaniu o higienę intymną w stronie produktu – www.lactovaginal.pl. Nie bagatelizuj objawów i zapomnij o wstydzie – sięgnij po lek, który pozwoli Ci wyleczyć zakażenie. Zainteresowała Cię akcja? Dołącz do nas na www.zerwijzzakazeniem.pl i ze spokojem wyczekuj wymarzonych wakacji!

My już wiemy, co zabrać by podczas wakacyjnego wyjazdu czuć się zdrowo i świeżo. W naszej torebce na pewno nie zabraknie Lactavaginolu. Nie zapomnij o nim i Ty!