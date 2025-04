Obecność wirusa HPV jest stwierdzana w ok. 20% tkanek po poronieniach, więc część poronień może być związana z zakażeniem wirusowym. Co więcej infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego może zostać przeniesiona do organizmu niemowlaka podczas porodu (przez łożysko). Zdarza się, że dziecko ma objawy chorobowe już kilka miesięcy po urodzeniu ale mogą one także wystąpić u niego dopiero po kilku latach.

Co możesz zrobić przed ciążą?

Przed planowaną ciążą wskazane jest wykonanie badania na obecność wirusa HPV oraz innych infekcji układu moczowo-płciowego (Chlamydia trachomatis, Mykoplasma, Ureaplasma itp.). Pamiętaj, że w czasie ciąży podjęcie skutecznego leczenia jest trudne, ponieważ niektóre stosowane preparaty mogą być szkodliwe dla płodu. Stąd też zaleca się, aby terapia odbyła się jeszcze przed planowaną ciążą.

Efekty zakażenia w ciąży

Zakażenie wirusem HPV podczas ciąży może prowadzić do wad rozwojowych płodu lub jego obumarcia. W przypadku wystąpienia opryszczki narządów płciowych w okresie spodziewanego porodu należy rozważyć wykonanie cięcia cesarskiego, ponieważ w czasie przechodzenia dziecka przez kanał rodny może łatwo dojść do jego zakażenia, co z kolei grozi poważnymi powikłaniami, m.in. zapaleniem spojówek, rogówki i w następstwie ślepotą, ciężkim zapaleniem opon mózgowych i mózgu, płuc lub wątroby noworodka, które w większości przypadków kończą się zgonem.

Czy mogę uchronić swoje dziecko przed wirusem HPV?

Tak! Zdrowie Twojego dziecka w dużym stopniu zależy od Ciebie. Po pierwsze sama zadbaj o to, aby ewentualna infekcja HPV została wyleczona przed ciążą i nie została podczas porodu przeniesiona na dziecko. Pamiętaj także, że na rynku istnieje szczepionka na HPV, którą zaleca się podawać dziewczętom w wieku 11-26 lat. Szczepienia mogą być wykonywane także u młodszych dziewcząt (już od 9 roku życia) oraz u chłopców w wieku 9-15 lat. Ważne, aby szczepionka została podana przed rozpoczęciem życia płciowego.

