Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest zaburzeniem krzepnięcia, które obejmuje zarówno zakrzepicę żył głębokich (DVT) jak i zatorowość płucną (PE). W DVT zakrzep zwykle tworzy się w żyłach głębokich kończyn dolnych i może prowadzić do PE. Objawy zatorowości płucnej to: ostry ból w klatce piersiowej, szybkie tętno, duszność, gorączka, a w skrajnych przypadkach powoduje nagły zgon.

Aby określić, czy pacjenci ze zdiagnozowanym SVT są w grupie ryzyka ŻChZZ, autorzy badania zanalizowali kwestionariusze wypełnione przez 4290 pacjentów z ŻChZZ i 5644 osób bez ŻChZZ. Badani uczestnicy brali udział w populacyjnym badaniu MEGA, w którym oceniano ryzyko ŻChZZ u prawie 5000 pacjentów z sześciu klinik specjalistycznych w Holandii i ponad 6000 osób zdrowych, badanie trwało od 1999 do 2004 roku.

W najnowszym badaniu autorzy sprawdzili, czy chorzy na ŻChZZ mieli zakrzepicę żył powierzchownych przed rozpoznaniem ŻChZZ lub przed włączeniem do badania klinicznego. Według analiz, ​​SVT było wcześniej stwierdzone u 10% chorych z ŻChZZ, w porównaniu z 2% w grupie kontrolnej. Wszyscy chorzy z wcześniej zdiagnozowanym SVT okazali się sześć razy bardziej narażeni na rozwój zakrzepicy żył głębokich i cztery razy bardziej narażeni na rozwój PE niż osoby w grupie kontrolnej. Wyniki badania, są zgodne z najnowszymi publikacjami, według których klinicznie zdiagnozowane SVT jest czynnikiem ryzyka wystąpienia ŻChZZ w przyszłości.

