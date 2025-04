Żyły wątrobowe są odpowiedzialne za odprowadzanie krwi z wątroby do żyły głównej dolnej, a ta z kolei łączy się z prawym przedsionkiem serca. Oznacza to, że ich zadaniem jest dostarczenie „oczyszczonej” przez wątrobę z toksyn i szkodliwych substancji do serca. Każdy człowiek posiada 3 żyły wątrobowe: prawą, lewą oraz środkową. W nich, a także czasami w żyle głównej dolnej mogą się tworzyć zakrzepy, co powoduje upośledzenie działania wątroby, a przez to wystąpienie objawów klinicznych składających się na zespół Budda-Chiarego.

Jak dochodzi do powstania zakrzepicy żył wątrobowych?

Przyczyn wystąpienia tego zespołu jest wiele. Przede wszystkim może być on spowodowany nadmierną gęstością krwi w przebiegu chorób hematologicznych takich jak czerwienica prawdziwa (nadmiar krwinek czerwonych) czy nadpłytkowość samoistna (za dużo płytek krwi).

Wszelkie stany zwiększające krzepliwość krwi, zarówno wrodzone wady układu krzepnięcia jak i nabyte, także mogą sprawić, że powstaną zakrzepy w żyłach wątrobowych. Przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej sprzyja wystąpieniu zakrzepicy, a tym samym zespołu Budda-Chiarego. Czasami zdarza się, że przyczyny powstawania groźnych skrzeplin w naczyniach nie udaje się poznać.

Polecamy: Zakrzepica żył wątrobowych - zespół Budda-Chiarego

Jak objawia się zakrzepica żył wątrobowych?

Zespół Budda-Chiarego może mieć bardzo różny przebieg. Może być on zupełnie bezobjawowy jeżeli zajęta jest tylko jedna żyła wątrobowa, jednak często zdarzają się poważne objawy takie jak wodobrzusze, hepatomegalia (powiększenie wątroby), bóle brzucha, osłabienie, obrzęki nóg, brak apetytu czy żółtaczka. W skrajnych przypadkach dochodzi do nieodwracalnej niewydolności wątroby.

Zwykle choroba przebiega w sposób przewlekły, jednak zdarzają się także ostre postaci choroby – dzieje się tak jeżeli zajęte są wszystkie trzy żyły wątrobowe co powoduje że nie ma żadnego naczynia, które odprowadzałoby krew z wątroby do serca, jak to się dzieje u ludzi zdrowych.

Jak rozpoznać zespół Budda-Chiarego?

Ponieważ zespół Budda-Chiarego może przebiegać bezobjawowo kluczem do rozpoznania choroby nie są objawy kliniczne, tylko usg Doppler a w niektórych przypadkach konieczne są inne badania naczyniowe takie jak angiografia (metoda polega na wpuszczeniu specjalnego kontrastu do naczynia a następnie oglądanie go podczas badania przy użyciu promieni rentgenowskich).

W przypadku wykrycia zakrzepicy żył wątrobowych, nawet jeżeli przebiega ona w sposób bezobjawowych, konieczne jest zastosowanie leczenia. Jeśli choroba nie daje objawów klinicznych – wystarczająca jest przewlekła terapia lekami przeciwzakrzepowymi. Przy poważniejszym przebiegu choroby możliwe są pewne działania operacyjne, jednak zazwyczaj nie dają one zbyt dobrych rezultatów. Najskuteczniejszą formą leczenia choroby jest wykonanie przeszczepu wątroby. Nieliczenie zakrzepicy żył wątrobowych zazwyczaj prowadzi do śmierci.

Zobacz też: Co to jest zakrzepica?

Reklama