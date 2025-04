fot. Fotolia

Stres, pomijanie posiłków, jedzenie w pośpiechu, a także palenie tytoniu i spożywanie alkoholu zaliczają się do popularnych obecnie elementów stylu życia. Niestety mogą być również odpowiedzialne za rozwój choroby wrzodowej, na którą obecnie cierpi około 10% populacji.

Nieleczona choroba wrzodowa może zagrażać życiu w wyniku przebicia wrzodu (perforacji), a nawet może prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej!

Reklama

Czym są wrzody, czyli mądry Polak PRZED szkodą...



Zanim jednak wrzody będą zagrażały życiu pacjenta, upłynie dużo czasu. Niestety zazwyczaj zanim chory trafi pod opiekę lekarza, na własną rękę stosuje spore ilości popularnych leków zobojętniających bądź też zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego. Jednakże jeżeli nie zostaną podjęte inne kroki, działanie to może być zwyczajnie bezskuteczne, a choroba dalej będzie postępować.

Wrzody bowiem są swojego rodzaju raną w błonie śluzowej żołądka, którą można porównać do ciężko gojącej się rany umiejscowionej np. na zgięciu palca. Podobnie jak zginanie palca, również wydzielany w nadmiarze sok żołądkowy oraz obecna w przewodzie pokarmowym bakteria Helicobacter pyori będą uniemożliwiać regenerację błony śluzowej, powodując również dalszy rozwój „rany", narażając tym samym taką osobę na pozostałe konsekwencje.

Podobnie jak leki, dieta w przypadku wrzodów żołądka ma na celu zmniejszenie produkcji soku żołądkowego.

Zatem stosując leki, a jednocześnie nie unikając żywności zwiększającej wydzielanie soku żołądkowego, w pewien sposób znosimy działanie stosowanych leków.

Dzięki uwzględnieniu kilku dietetycznych zasad można znacznie ograniczyć wydzielanie drażniącego czynnika, co być może nawet pozwoli zmniejszyć stosowane dawki leków.

Dieta na wrzody żołądka



Leczenie choroby wrzodowej polega obecnie przede wszystkim na zwalczeniu bakterii (Helicobacter pylori) odpowiedzialnej za rozwój owrzodzeń oraz stosowanie wspomnianych wcześniej leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego.

Zalecana dieta wspomagająca terapię powinna być zgodna z zasadami diety lekkostrawnej ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji produktów i technik zwiększających wydzielanie soku żołądkowego. Do tych produktów zaliczane są m.in.:

alkohol,

ostre przyprawy,

mocna kawa i herbata,

pieczywo pełnoziarniste (zwłaszcza na zakwasie),

gruboziarniste kasze,

tłuste produkty takie jak żółty ser, śmietana,

warzywa o ostrym smaku (cebula, rzodkiewka, por, papryka) czy warzywa kapustne,

owoce (takie jak czereśnie, gruszki czy agrest).

Z kolei spośród technik kulinarnych zdecydowanie przeciwwskazane jest smażenie. Należy pamiętać, że duże znaczenie ma również umiarkowana temperatura posiłków, ich ilość (oczywiście najlepiej koło 5 i nie mniej niż 3), a także regularność ich spożywania w ciągu dnia. Warto również zadbać o higienę podczas przygotowywania posiłków aby nie doprowadzić do ponownego zakażenia bakterią Helicobacter pylori.

Zobacz też: Jak zdiagnozować wrzody?

"Niech żywność będzie lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością"

Te słowa Hipokratesa przypominane są coraz częściej, bowiem w przypadku wielu chorób żywność wykazuje wręcz lecznicze właściwości.

Udowodniony jest m.in. związek choroby wrzodowej z niedoborami witaminy C, a także innych antyoksydantów takich jak: witamina E, selen, cynk, miedź czy też nienasyconych kwasów tłuszczowych (przede wszystkim omega 3).

Zatem poza tym, że omawiana dieta powinna eliminować produkty i techniki kulinarne nasilające wydzielanie soku żołądkowego, przede wszystkim powinna być urozmaicona! Różnorodność spożywanej żywności zapewni odpowiednią podaż wszystkich składników odżywczych, w tym antyoksydantów, które są niezbędne w naszym organizmie do hamowania rozwijających się stanów zapalnych.

Reklama

Jedz siemię lniane i pij sok z surowych ziemniaków



Często wykorzystywanym obecnie naturalnym środkiem w leczeniu wrzodów żołądka jest siemię lniane. Na powierzchni błony śluzowej tworzy warstwę ochronną (swojego rodzaju plaster), który zabezpiecza chorą śluzówkę przed drażniącym działaniem soku żołądkowego, co znacznie wspomaga regenerację chorej błony śluzowej.

Ponadto szczególne właściwości lecznicze w przypadku choroby wrzodowej wykazuje również sok z surowych ziemniaków. Ma on specyficzne antybakteryjne właściwości, które hamują rozwój bakterii Helicobacter pylori, dlatego uważa się, że pity we wczesnych etapach choroby wrzodowej może spowodować nawet jej wycofanie.

Zobacz też: Wrzody żołądka i dwunastnicy – jak je leczyć?

Autor: mgr inż. Marta Brajbisz, dietetyk, Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii IŻŻ.