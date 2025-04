Krótkowzroczność w wychowaniu



Badania przedstawione przez Brytyjczyków na tego rocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Okulistyki powinny wzbudzić niepokój szczególnie wśród młodych rodziców. Wykazały one, że dzieci dotknięte krótkowzrocznością spędzały dziennie o ponad 3 godziny czasu mniej bawiąc się na świeżym powietrzu w porównaniu do swoich zdrowych kolegów i koleżanek.Nie potwierdza to jednoznacznie, że dzieci unikające świeżego powietrza spędzają więcej wolnego czasu przed ekranem komputera. Pewne jest natomiast, że promienie UV i aktywność ruchowa i potrzeba przystosowania oczu do patrzenia w dal wpływają na dodatnio profilaktykę wad wzroku. Ponad to, zabawa na świeżym powietrzu pomaga zapobiegać nadwadze oraz niedoborowi witaminy D. Wielu rodziców ignoruje te wskazania, pozostawiając rozwój emocjonalno-fizyczny dziecka telewizji i komputerowi. To prosta droga nie tylko do otyłości, ale też krótkowidztwa, tymczasem każda godzina na słońcu to o 2% mniejsze ryzyko wystąpienia tej najpopularniejszej wady wzroku.

Zobacz też: Kwiaty składnikiem leków przeciwnowotworowych

Reklama

Epidemia krótkowzroczności?



Szacuje się, że w samej tylko wielkiej Brytanii problem krótkowidztwa dotyczy miliona osób. 200 tysięcy z nich będzie z powodu tej dolegliwości praktycznie, prawie niewidoma. Już dziś, w niektórych częściach Azji ponad 80 proc. populacji stanowią krótkowidze. Liczba osób dotkniętych tą wadą wzroku będzie się zwiększać. Praca przy komputerze, coraz rzadszy kontakt ze światłem słonecznym i brak ruchu powoduje, że coraz więcej osób, w coraz młodszym wieku zaczyna nosić okulary.

Źródło: BBC News/pz