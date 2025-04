Uczniowie szkół w Rybniku w poniedziałek rano odbili się od zamkniętych drzwi. Decyzję o zwieszeniu zajęć podjęto ze względu na podejrzenie zagrożenia koronawirusem. Dotyczy to trzech placówek: Szkoły Podstawowej nr 9, Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Jak informuje „Rybnik Nasze Miasto” w szkołach ma zostać przeprowadzona dezynfekcja, a o ewentualnym wznowieniu zajęć rodzice zostaną poinformowani za pomocą elektronicznych dzienników.

Zamknięcie szkół to środki ostrożności - w niedzielę potwierdzone zostały dwa przypadki zakażenia wirusem SARS-Cov-2 w województwie śląskim. Są to mieszkańcy Rybnika. Osoby, które miały kontakt z chorymi, są objęte kwarantanną.

Odgórne zamykanie szkół i uczelni w Polsce

Sytuacja dotycząca zarażeń i rozprzestrzeniania się koronawirua w Polsce jest zmienna i dynamiczna. O możliwych scenariuszach w TVN 24 mówił przedstawiciel rządu.

„Decyzje będą analogiczne do sytuacji, jaka jest. Jeśli w danej szkole doszło do ryzyka, to wtedy ta szkoła będzie miała zawieszaną swoją działalność. W przypadku uczelni podobnie. Na tę chwilę nie ma takiej potrzeby, miejmy nadzieję, że nie będzie, żeby odgórnie zamykać wszystkie uczelnie i szkoły” – mówił Piotr Müller, rzecznik rządu.

I choć - jak podkreślił rzecznik rządu - teraz nie ma jeszcze potrzeby odgórnego zamykania szkół i uczelni, to od takich decyzji mogą nas dzielić dosłownie dni.

Nie wykluczam, że w przypadku pojawienia się większej liczby zakażeń w całym kraju, będzie to decyzja (o zamknięciu szkół - dop. red.) o charakterze prewencyjnym – mówił Piotr Müller w rozmowie z TVN 24.

Odwoływanie imprez masowych

W niedzielę na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pojawił się komunikat w sprawie dużych imprez.

„W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (…) po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 GIS rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych” - czytamy na stronie Gis.gov.pl.

Niedawno wojewoda śląski zamknął katowicki Spodek dla publiczności, która miała wziąć udział w masowym wydarzeniu dla miłośników gier komputerowych Inter Extreme Masters. Miało w nim uczestniczyć ok. 170 tys. osób. Fani gier przyjeżdżają na to wydarzenie z całego świata. Decyzja wojewody argumentowana jest zagrożeniem rozprzestrzeniania się na świecie koronawirusa.

