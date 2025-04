Fot. Fotolia

„Tropiciele Cząstek Stałych” po raz drugi dokonali poglądowych pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w 8 wybranych miejscowościach. Tym razem odwiedzili Bielsk Podlaski, Ożarów Mazowiecki, Pruszcz Gdański, Puławy, Sieradz, Mysłowice, Oławę oraz Zakopane. Wyniki pomiarów nie są optymistyczne – oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.

Czy powietrze polskich miast jest bardzo zanieczyszczone?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach. Dopuszczalne stężenie średniodobowe pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3, a średnioroczne 40 µg/m3. W przypadku mniejszych cząstek PM2,5 norma dla stężenia średniorocznego wynosi 25 µg/m3. Kilkugodzinne pomiary zrealizowane w grudniu przez Tropicieli w 8 miastach dały zdecydowanie gorsze wyniki.

Wśród wybranych lokalizacji największe zanieczyszczenie powietrza odnotowano w Zakopanem oraz Bielsku Podlaskim, a najmniejsze w Pruszczu Gdańskim. Wyniki przedstawiają się następująco:

Fot. "Tropiciele Cząstek Stałych"

Przyczyną tak fatalnego stanu powietrza w Polsce jest przede wszystkim tzw. niska emisja, czyli spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych. Największą emisję szkodliwych pyłów powoduje spalanie węgla oraz drewna w starych i często źle wyregulowanych kotłach lub piecach domowych.

Dlaczego stężenie pyłów w powietrzu przekracza normy?

"Produkcja energii cieplnej na własne potrzeby w indywidualnych gospodarstwach domowych jest w Polsce ogromną bolączką. Wiele budynków nie jest podłączonych do sieci ciepłowniczej i w związku z tym spalamy w domu węgiel, drewno a niekiedy również różnego rodzaju odpady (co jest przy okazji łamaniem prawa). W konsekwencji w wielu polskich miastach dopuszczalne stężenia dla pyłów są znacznie przekroczone, zwłaszcza zimą" – podkreśla dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej.

Pył zawieszony jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego oraz naszego zdrowia. Cząstki stałe wraz z wdychanym powietrzem przenikają do organizmu człowieka, zwiększając ryzyko alergii, chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Dlatego mieszkańcy miejscowości, w których odbyły się patrole „Tropicieli Cząstek Stałych”, zostali zaproszeni na specjalne akcje informacyjno-zdrowotne, podczas których wykonywano bezpłatne badania spirometryczne pozwalające na wczesne wykrycie chorób oskrzeli, w tym astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

II edycja patroli „Tropicieli Cząstek Stałych”

"Przejechaliśmy setki kilometrów, aby zmierzyć jakość powietrza w 8 miastach. W żadnej miejscowości, którą odwiedziliśmy, nie było idealnego powietrza, a w niektórych miejscach normy zostały przekroczone kilkukrotnie. Ludzie często nie dostrzegają długofalowych korzyści związanych z redukcją stężenia pyłów i innych zanieczyszczeń. Liczymy, że świadomość na temat zanieczyszczonego powietrza wkrótce wzrośnie" – podsumowują akcję „Tropiciele Cząstek Stałych”.

II edycja patroli „Tropicieli Cząstek Stałych” odbyła się przy wsparciu partnerów kampanii: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, która przekazała materiały informacyjne, firmy 3M, która udostępniła odpowiedni sprzęt pomiarowy, Koła Naukowego Ochrony Środowiska przy Politechnice Warszawskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, których członkowie wchodzili w skład patroli.

Organizatorem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich.

Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Źródło: Materiały prasowe

