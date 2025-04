Kraje Europy Południowej cieszą się wśród Polaków bardzo dużym zainteresowaniem. Włochy, Hiszpania czy Grecja to nie tylko wymarzone kraje na wakacyjny urlop, ale także miejsca, dokąd wielu ludzi wyjeżdża w celach zarobkowych.

Sprawdź gdzie jedziesz

Przed podróżą w obrane miejsce dowiedzmy się wcześniej, jakie panują w nim warunki pogodowe i higieniczne. W przeciwnym razie wakacje mogą się dla nas skończyć nieprzyjemnie, a wymarzony 2-tygodniowy urlop spędzimy w pokoju hotelowym, szpitalu bądź wrócimy szybko do Polski.

Gdzie czyhają zarazki

Wysoka temperatura sprzyja namnażaniu się wielu drobnoustrojów, zatem przestrzeganie podstawowych zasad higieny latem, a zwłaszcza w krajach o cieplejszym klimacie, jest podstawą każdego zagranicznego wypoczynku. Budki z lodami, goframi, pizzerie, świeże soki czy owoce kuszą turystów wypoczywających na plażach i spacerujących po deptakach. Pod żadnym pozorem nie wolno nam jeść niczego bez wcześniejszego umycia pod bieżącą wodą, zaś lody czy gofry lepiej kupować w cukierniach i sklepach. Wodę pijmy tylko prosto z butelki, zaś świeżych soków nie trzymajmy na słońcu.

Szczepionka najlepszą ochroną

W krajach Europy Południowej obowiązują takie same szczepienia jak w Polsce, jednak występuje tam zwiększone ryzyko zachorowania na różnego rodzaju biegunki (przed czym uchroni nas higiena osobista i spożywanie odpowiednio przygotowanych pokarmów) oraz na żółtaczkę pokarmową (WZW typu A) czy dur brzuszny. Wielu chorób możemy uniknąć stosując odpowiednio profilaktykę w postaci szczepionek. Aby w pełni nabyć ochronę przed wirusami WZW A, należy przyjąć 1 dawkę szczepionki Havrix Adult, zaś dawkę przypominającą między 6 a 12 miesiącem od pierwszego szczepienia.

Kiedy się doszczepić

Szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio zaleca się turystom wybierającym się do Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, na Cypr i do Włoch. W Polsce każdy z nas został poddany takim szczepieniom. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepionkę przeciwko błonicy w łączoną ze szczepionką przeciwko tężcowi (dT) podaje się w wieku 19 lat jako obowiązkową. Co 10 lat zalecane jest odszczepianie, gdyż pamięć naszego układu odpornościowego nieco słabnie. Dodatkowo szczepionki przeciwko WZW typu A (żółtaczce pokarmowej) i durowi brzusznemu zaleca się w Chorwacji, Grecji i Turcji.

Warto także wspomnieć o rejonach wschodniej Europy - Ukrainie, czy rosyjskim Krymie, gdzie wciąż niepokojąca jest sytuacja dotycząca zachorowań na gruźlicę. Przed wyjazdem należy sprawdzić swoją odporność wykonując próbę tuberkulinową i ewentualnie poddać się dodatkowemu szczepieniu.

