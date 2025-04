Kwiatowy zapach Like Malizia Free Spirit włoskiego producenta Mirato jest prawdziwym zwiastunem wiosny. Bergamotka działa antydepresyjnie, jej lekko cytrusowy zapach jest bardzo energetyczny, piwonia relaksuje, a pomarańcza uspokaja. To propozycja dla kobiet, które potrzebują po zimie regeneracji i nowej energii oraz dla wszystkich pań ceniących sobie wolność. Zapach otula ciało, zmysłowo przyciąga, poprawia nastrój.

Like Malizia So Sweet to z kolei zapach prawdziwej włoskiej wiosny – ciepłej, pełnej bujnego życia. Kompozycja składników zamknięta w uroczym różowym flakoniku jest słodka i świeża zarazem, sprawia że czujemy się adorowane zapachem. Niesamowite połączenie soczystej mandarynki z nieco cierpką nutą porzeczki nabiera kuszącego charakteru. Propozycja dla pań zmysłowych i tajemniczych.

Cena 59,99 zł. Pojemność 100 ml.

