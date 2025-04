Zapalenie dziąseł - pierwsze objawy

Pierwszym sygnałem, że coś dolega dziąsłom, jest zaczerwienienie, obrzęk i krwawienie podczas szczotkowania, a nawet jedzenia czegoś twardego (np. jabłka). Zwykle przypisujemy to „nadwrażliwości”, tymczasem tak właśnie wyglądają objawy stanu zapalnego.

Zapalenie dziąseł - skąd się bierze?

Wywołują go bakterie namnażające się w osadzie nazębnym. Z czasem przekształcają go w płytkę (kamień), która spycha dziąsła i powoduje ich niedokładne przyleganie do zębów. Jeśli nie przerwiemy tego procesu, powstanie tzw. patologiczna kieszonka. Nieleczona może ropieć i powodować ból, przyczyni się też do uszkodzenia niewidocznych części zęba (ozębnej i cementu). Ząb straci wtedy podparcie i zacznie się chwiać.

Zapalenie dziąseł - co robić?