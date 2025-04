Najczęstszą przyczyna kataru i kaszlu są infekcje wirusowe. Wirusy są też przyczyną 50-80% ostrych zapaleń gardła. Przy pojawieniu się pierwszych objawów infekcji powinno się przyjmować dużo płynów i odpoczywać. Dla złagodzenia dolegliwości warto zwalczać nie tylko przyczynę, ale też objawy choroby

Tkanka chłonna migdałków podniebiennych i błona śluzowa nosa - ze względu na umiejscowienie w organizmie - są często obiektem ataku drobnoustrojów. Nos jest „pierwszą linią obrony” w walce z drobnoustrojami wdychanymi wraz z powietrzem do organizmu. W przypadku osłabionej odporności drobnoustroje te mogą powodować chorobę.

- zwraca uwagę lek. med. Ewelina Lewandowicz.

Skąd się bierze katar?

Infekcje wirusowe są najczęstszą przyczyną kataru, który jest pierwszym objawem nieżytu błony śluzowej. Infekcje bakteryjne są znacznie rzadsze. Infekcja wirusowa jest chorobą samoograniczającą się w czasie i najczęściej sama wygasa. W celu łagodzenia dolegliwości stosuje się leczenie objawowe. Pozwala to na szybszy powrót do zdrowia i uniknięcie powikłań, jakim może być np. nadkażenie bakteryjne. Zaleca się, aby przy pojawieniu się pierwszych objawów infekcji nie przemęczać organizmu, przyjmować dużą ilość ciepłych płynów, zafundować sobie gorącą kąpiel lub wymoczyć stopy w ciepłej wodzie. W celu łagodzenia bólu głowy i obniżenia temperatury ciała, wskazane jest zażycie środków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. Stosuje się również zwiększone dawki witaminy C oraz rutynę i wapń. W celu wyeliminowania objawów kataru, czyli zmniejszenia przepuszczalności naczyń, zmniejszenia obrzęku oraz ukrwienia błony śluzowej nosa, należy stosować preparaty zawierające pseudoefedrynę, która zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej oraz redukuje ilość wydzieliny, co prowadzi do udrożnienia nosa. Podrażniony i zaczerwieniony nos można smarować preparatami zawierającymi wazelinę, aby złagodzić obtarcia.

Zapalenie gardła - jak powstaje?

Zapalenie gardła może być wywołane czynnikiem wirusowym lub bakteryjnym. Wirusowe zapalenie gardła charakteryzuje się stopniowym narastaniem objawów. Wirusy są przyczyną 50-80% ostrych zapaleń gardła. Objawy, które towarzyszą wirusowemu zapaleniu gardła to przede wszystkim gorączka i problemy z przełykaniem. Może wystąpić bolesność i powiększenie węzłów chłonnych, oraz suchy męczący kaszel, który obniża choremu jakość życia. Leczenie wirusowej infekcji gardła również jest objawowe. Zakażenie takie wygasa samo, podobnie jak infekcja wirusowa nosa.

Jak przeciwdziałać?

Doraźnie należy łagodzić dolegliwości. Przy pojawieniu się pierwszych objawów infekcji należy odpocząć, nie przemęczać organizmu, najlepiej "wyleżeć" zakażenie przez kilka dni.

Należy też przyjmować dużo płynów - polecana jest herbata z cytryną lub sok malinowy. Należy unikać ostrych potraw, które drażnią błonę śluzową gardła. Wskazanie jest jedzenie czosnku, który ma działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i odkażające. Dla łagodzenia bólu głowy i obniżenia temperatury ciała poleca się zażycie środków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych i przeciwzapalnych. W objawowym leczeniu dolegliwości pomogą leki hamujące odruch kaszlowy, które zawierają butamirat - takie, jak na przykład syrop Atussan czy Atussan Mite. Środki, które mają działanie odkażające i ściągające, warto stosować dla złagodzenia bólu gardła. Natomiast w przypadku infekcji wirusowych błędem jest przyjmowanie antybiotyków, które są wówczas niewskazane.