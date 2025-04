Jakie są objawy zapalenia oskrzeli?

Zapalenie oskrzeli to choroba dolnych dróg oddechowych, która w początkowym okresie przypomina objawami przeziębienie, choć czasem może być po prostu skutkiem nie leczonego przeziębienia. Do tych objawów należy przede wszystkim silny, drażniący kaszel, początkowo suchy, a następnie z lekkim odkrztuszaniem wydzieliny i jeśli, pomimo leczenia, nie łagodnieje, ale wprost przeciwnie – utrzymuje się, a nawet nasila, wówczas należy niezwłocznie udać się do lekarza. Do tego dochodzą bóle głowy, ból w klatce piersiowej, stany podgorączkowe i gorączka.

Zapalenie oskrzeli – łagodne i ostre

Zapalenie oskrzeli, jako infekcja wirusowa, może być łagodne lub ostre. W postaci łagodnej nie jest trudna do wyleczenia, nawet bez stosowania antybiotyków, ale postać ostra może przechodzić w fazę zakażenia bakteryjnego i wówczas należy przeprowadzić dokładne badania układu oddechowego, także pod kątem astmy.

Podczas łagodnego zapalenia oskrzeli najlepiej jest pozostać co najmniej przez kilka dni w domu i dużo odpoczywać. W przypadku stanów podgorączkowych należy uzupełniać organizm dużą ilością płynów. Dodatkowo można wspomagać organizm witaminą C, lekami przeciwgorączkowymi oraz środkami naturalnymi, jak miód, czosnek, sok malinowy itp. O ile nie jest to niezbędne, należy unikać stosowania antybiotyków, ponieważ łagodna postać zapalenia oskrzeli jest tylko infekcją wirusową, a nie bakteryjną.

Najczęstszym powodem ostrego zapalenia oskrzeli są wirusy grypy, rzadko bakterie. A samo zakażenie następuje na ogół drogą kropelkową, choćby przy kichaniu.

Jeśli chory cierpi na odkrztuśny kaszel, przeciągający się do kilku – kilkunastu tygodni, wówczas zachodzi obawa, że może to być przewlekłe zapalenie oskrzeli. Taki stan może w końcu doprowadzić do rozdęcia płuc, co z kolei powoduje wzrastającą duszność i grozi zapaleniem płuc. Najbardziej narażeni na tę chorobę są nałogowi palacze papierosów, ale też częste przebywanie w otoczeniu osób palących może powodować pojawienie się choroby. Poza tym poważnie narażone są te osoby, które poprzez swoją pracę zawodową mają bezpośredni kontakt z pyłami i substancjami chemicznymi.

Przygotuj napar przeciwkaszlowy!



Oczywiście, obecnie w aptekach dostępnych jest wiele syropów czy mieszanek ziołowych mogących pomóc w zwalczania objawów zapalenia oskrzeli, ale można też przygotować samodzielnie odpowiednie płyny czy napary ziołowe.

Napar przeciwkaszlowy: należy zmieszać 20 gram kwiatu lipy, 20 gram liścia prawoślazu, 20 g korzenia mydlnicy oraz 30 g kwiatu podbiału. Następnie dwie łyżki stołowe takiej mieszanki zalać szklankę przegotowanej wody, przykryć, po czym odstawić na godzinę, a następnie przecedzić. Pozostałe zioła zalać 2/3 szklanki wrzącej wody, przykryć i gotować na wolnym ogniu przez 5 minut, następnie przecedzić. Oba płyny połączyć i pić co najmniej 3 razy dziennie, po pół szklanki kilka minut po jedzeniu.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.