Latem zdarza mi się zapalenie pęcherza moczowego. Oprócz przyjmowania leków o czym powinnam pamiętać?

Porada lekarza:

Zachęcam Panią do przyjmowania witaminy C w tabletkach (zakwasza mocz, czego nie lubią bakterie) oraz stosowania żurawiny, która zmniejsza przyleganie bakterii do ścian układu moczowego. Proszę pić około 300 mililitrów soku dziennie, podjadać suszoną żurawinę albo kupić w aptece tabletki z wyciągiem z tych owoców. Poza tym trzeba sporo pić, aby rozcieńczać mocz. Dzięki temu będzie w nim mniej bakterii.