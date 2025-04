Późne leczenie



Zakażenie dolnych dróg moczowych można wyleczyć podając choremu antybiotyk bądź furaginę. Leki z tej grupy były do tej pory dostępne tylko z przepisu lekarza. Zatem osoba chora chcąc zatrzymać rozwój choroby musiała najpierw udać się do specjalisty, by ten wypisał receptę na odpowiedni lek. Bardzo często okres od pojawienia się objawów do zażycia tabletki trwał kilka dni, a co za tym idzie chory przez ten czas mógł jedynie łagodzić ból zażywając środki przeciwbólowe. Ponadto zwlekanie z leczeniem infekcji mogło doprowadzić do pogłębienia się choroby.

Leczenie – im wcześniej, tym lepiej

„Leczenie najlepiej rozpocząć bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów ZUM. Szybka reakcja pozwala ograniczyć rozległość infekcji oraz skrócić okres i nasilenie dolegliwości. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala także zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z nieleczonym zakażeniem układu moczowego” - podkreśla Rafał Jedynak, specjalista urolog z Kliniki Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Objawy i powikłania

Typowe objawy dla zapalenia pęcherza moczowego pozwalają łatwo i szybko zdiagnozować chorobę. „Najczęściej chore skarżą się na pobolewanie w podbrzuszu, częstomocz, uczucie bolesnego parcia na mocz z oddawaniem niewielkich jego ilości, konieczność kilkakrotnego oddawania moczu w nocy, pieczenie w cewce moczowej podczas lub po oddaniu moczu. W badaniu ogólnym moczu stwierdza się ropomocz, a u 1/3 kobiet obserwuje się krwiomocz. Następstwem powtarzających się ostrych incydentów zapalnych może być rozszerzenie infekcji na górne drogi moczowe, a nawet ryzyko rozwoju urosepsy” – dodaje Rafał Jedynak.

